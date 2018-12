The Tulip: el impresionante rascacielos de Londres que tendrá paseos en cápsulas de cristal en su exterior a 305 metros de altura

Tras haberse dado a conocer el proyecto para un nuevo rascacielos en Londres, hoy finalmente se han dado a conocer más detalles y planes de esta idea que daría vida a 'The Tulip', una impresionante edificio que tendría 305,3 metros de altura y acompañaría al popularmente conocido como "el pepinillo' (The Gherkin), que a día de hoy es uno de los edificios más queridos de Londres.

'The Tulip' correría a cargo del reconocido estudio de diseño arquitectónico Foster + Partners, quien sólo está a la espera de la autorización para arrancar con la construcción en 2020 con miras a una inauguración en 2025.

Olvidémonos del London Eye

'The Tulip' apunta a convertirse en toda una impresionante obra de la arquitectura moderna, el cual, según sus creadores, está inspirado en la naturaleza y busca convertirse en nuevo recinto cultural y educativo en Londres, que estaría dirigido tanto a londinenses como a los turistas.

La parte principal del diseño estaría centrada en la zona superior, donde se tendría uno de los observatorios más altos de la ciudad. De hecho, 'The Tulip' sólo quedaría ligeramente por detrás de 'The Shard', inaugurado en 2012 y que con sus 309,7 metros de altura seguirá siendo el rascacielos más alto de Londres.

Este observatorio en 'The Tulip' contaría con puentes colgantes con piso de cristal, cinco plantas con diferentes galerías de observación, toboganes de vidrio, pero lo más impresionante serían las cápsulas de cristal que ofrecían paseos en el exterior del edificio, con lo que nos podemos ir olvidando del London Eye. Algo curioso respecto a estas cápsulas exteriores, es que existe la propuesta de que se desplacen por medio de levitación magnética, pero aquí tendremos que esperar a la aprobación del proyecto.

Por supuesto también se incluirían un Sky Bar, restaurantes con vistas de 360 grados y hasta una zona educativa, abierta a alumnos y turistas, donde se enseñaría parte de la historia de Londres usando realidad aumentada proyectada sobre al misma ciudad. Esta zona sería conocida como 'classroom in the sky' donde se concentraría el componente educativo de 'The Tulip', y que estiman que podría albergar hasta 20.000 niños de colegios públicos al año.

Los responsables del proyecto buscan que 'The Tulip' sea el rascacielos más sostenible de Londres, por lo que utilizarían vidrio de alto rendimiento y "sistemas de construcción optimizada" para reducir el consumo de energía. Contaría con celdas fotovoltaicas a lo largo de la estructura, que servirían para la calefacción y el aire acondicionado, mientras que a través de un sistema de recolección de lluvia, apuntan a tener un ahorro de hasta el 48% cada año en comparación con rascacielos de estas características.

Como parte de esa "visión sostenible", 'The Tulip' no contaría con aparcamiento para coches, todo sería para bicicletas con 284 plazas disponibles. Gracias a esto, en la parte baja del rascacielos, se piensa construir un 'parque de bolsillo' (Pocket Park), que consistiría en un pabellón de dos pisos con jardines y roof garden que estaría abierto al público de forma gratuita.

Se espera que durante los primeros días de 2019 se apruebe el proyecto para iniciar con los trabajos en la zona, y así se pueda empezar a construir en 2020.