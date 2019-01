Los supermercados Walgreen están colocando cámaras con escáner de iris en sus neveras para saber qué compra cada tipo de cliente

La colocación de cámaras en un supermercado suele tener relación con la seguridad, sobre todo ahora que empiezan a tener sistemas automáticos. Pero en Walgreens han llevado lo de observarnos más allá del control de anti-hurtos, y han equipado sus neveras con cámaras para quedarse con qué perfil de cliente compra un determinado producto.

De este modo, no se trata de un sistema para controlar el stock o tener un apoyo de cara a que pase algo similar a lo que vimos ayer de la compra de una PlayStation 4 por menos de 10 euros en parte gracias a un sistema de cajas automáticas. Es una manera de recopilar información demográfica de los compradores, lo cual puede ser oro para las empresas.

Tomando nota de qué tipo de persona compra qué, pero no de quién

Como recuerdan en The Atlantic, la cadena de supermercados empezó las pruebas en una tienda de Chicago (Estados Unidos) en enero, pero en sus planes entra equipar con cámaras las neveras para hacer un escaneado de los compradores. Es decir, si alguien agarra un yogurt desnatado saber su género, edad y una serie de datos que al final dibujen un perfil de comprador.

De este modo puede obtenerse información muy valiosa para las marcas, como el hecho de comprobar si un lanzamiento determinado está funcionando o encarar futuras campañas. También para el propio supermercado, teniendo una idea de la frecuencia de compra por sectores o de qué productos o áreas son más observados por los compradores, ya que la tecnología incluye seguimiento de iris con el fin de poder saber qué productos son los más observados.

¿Van a saber entonces que "yo" compro "esto"? La tecnología no incorpora reconocimiento facial, por lo que los compradores no son identificados al abrir la nevera (es decir, al no haber un registro de datos del tipo "Rostro1 corresponde a Usuario1" no hay identificación ni asociación de compras a nivel de usuario). Lo que se analiza es la edad, el género y qué es lo que genera atracción e interés.

Walgreens ha optado por la solución de Cooler Screens, una empresa centrada en actualizar los supermercados tirando de sensores, algoritmos y otras herramientas tecnológicas. La tecnología que han implementado para los escaneos de las cámaras frigoríficas de Walgreens tira de la inteligencia artificial, con un sistema que mide y analiza la anchura de los ojos o la distancia entre sus labios y su nariz entre otras medidas.

Al rico dato

Recolectar según qué información puede ser algo muy valioso para las empresas, transformándolo al final en un crecimiento de los ingresos si se usa de la manera más óptima para ellos. Aquí lo vimos con la ubicación, con datos como los 32.400 millones de dólares que según la consultora BIA/Kelsey se llegarán a mover en 2021 en Estados Unidos.

En este caso se trata de algo que también permite conocer mejor los hábitos asociados a un producto o a un sector demográfico, y con ello pueden ayudarse para la creación de campañas, lanzamientos de nuevos productos o el disponerlos de una manera u otra en el supermercado. Al final lo de introducir cámaras en las neveras va a ser algo normal, después de ver que las de Samsung ya hace años que las integran aunque mirando más por nuestra memoria o "comodidad".