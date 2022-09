Un ingeniero recibió por error 250.000 dólares de Google: la compañía hizo que devolvernos fuera un suplicio

Imagínate que un día te ingresan 250.000 dólares. Se trata de una cantidad de dinero que no esperabas, por lo que decides investigar qué ha sucedido. Tras indagar un poco en tu cuenta bancaria descubres que se trata de un pago de Google Llc Edi Pymnts. ¿Qué harías en esta situación? Sam Curry, un ingeniero en seguridad, se enfrentó a un escenario como este.

De acuerdo a NPR, Curry suele actuar como cazarrecompensas de bugs informáticos, es decir, las empresas les pagan por encontrar vulnerabilidades en su software. Sin embargo, el joven no halló relación alguna entre su trabajo para Google y el dinero transferido a su cuenta bancaria. Entonces decidió devolverlo inmediatamente, aunque no fue tan fácil.

Asumiendo que la transferencia había sido un error, Curry quiso contactar a Google por diferentes vías para devolver el dinero, pero sus intentos no dieron resultado. Los días pasaban y el dinero permanecía en su cuenta bancaria. Si no lograba devolverlo a tiempo, explica, tendría que moverlo a otra cuenta o pagar los impuestos correspondientes.

En última instancia, el joven decidió hacer público su problema con un mensaje en Twitter. “Han pasado un poco más de 3 semanas desde que Google me envió aleatoriamente $249.999 y todavía no he tenido noticias del ticket de soporte. ¿Hay alguna manera de que podamos ponernos en contacto @Google?”, escribió.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli