El gran Stephen Hawking ha muerto

El mundo está en shock, acabamos de perder a una de las mentes más importantes de todos los tiempo. El profesor Stephen William Hawking ha muerto a los 76 años de edad.

Hasta el momento no ya detalles acerca de la razón de su fallecimiento, sólo se sabe que "murió pacíficamente en su casa durante las primeras horas de esta mañana en Cambridge, Inglaterra", según las declaraciones de un vocero de la familia.

JUST IN: Professor Stephen Hawking has died, spokesperson for the family says. pic.twitter.com/DncfApuXNw