"La carretera de los huesos": el trayecto ruso que Google Maps ha eliminado tras un accidente mortal

Google ha tenido que cambiar una de sus rutas después de que un joven, Serguéi Ustinov, falleciera tras seguir las recomendaciones de la que, según Google Maps, era la ruta más corta. Ustinov viajaba junto a un amigo, el cual quedó también en estado grave, dentro del coche, en una ruta nevada por la conocida como "carretera de los huesos".

Esta carretera conecta Yakutsk (Rusia), considerada como la ciudad más fría del mundo con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, con Madagán, otra ciudad rusa. La ruta, de más de 2.000 kilómetros, era tres horas más rápida en la ruta que mostraba Google Maps, aunque tras el fatídico accidente Google ha decidido eliminar el paso por esta carretera.

"La carretera de los huesos", una de las más frías del mundo

La autopista de Kolimá, también conocida como "autopista de los huesos " y con el código M56, es una carretera de más de 2.000 kilómetros que conecta Magadán y Yakutsk, en Rusia. Se construyó y recibe su apodo de "huesos" porque, literalmente, los huesos de los presos que fallecieron en su construcción fueron colocados bajo la carretera y sus alrededores como material poroso para la mezcla de la construcción.

A día de hoy la carretera está en pésimo estado, con secciones destruidas por las riadas. En pleno diciembre pueden llegar a haber temperaturas de -50 grados en esta carretera, algo que complica aún más el trayecto, por las heladas. Google Maps indicó a los dos jóvenes que esta era la ruta más corta, por lo que la siguieron.

Tras quedar averiado y parado el coche. Uno de los jóvenes no soportó las bajas temperaturas y falleció. Su compañero fue encontrado en estado grave

El coche quedó averiado, según informa Siberiantimes, por una rotura de radiador. Ustinov falleció por no soportar la temperatura y su compañero fue encontrado en estado grave. La fuente relata asimismo que los pasajeros del coche no estaban vestidos de forma adecuada para soportar el frío extremo, y que el coche tampoco estaba preparado para un viaje en esrtas condiciones. No obstante, Google ha decidido tomar cartas en el asunto.

Google Maps ha eliminado el paso por esta carretera tras la noticia, por lo que cualquier ruta rusa que, en principio, pasase por ella, tendrá ahora el camino alternativo como predeterminado.

Vía | Mixx.io Imagen | Flickr