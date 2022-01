Así se vio desde el espacio la erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha´apai, el volcán submarino que ha provocado un tsunami en el Pacífico

A lo largo de los últimos años el Hunga Tonga-Hunga Ha´apai, un volcán submarino de nombre impronunciable situado en el Pacífico Sur, a escasos 65 kilómetros de Tongatapu, ha obligado a los ciudadanos de su país, Tonga, a mirar al mar con preocupación. Entre 2009 y 2021 protagonizó varias erupciones que, entre otras consecuencias, dejó enormes columnas de ceniza.

A pesar de su impacto de los últimos años, sin embargo, pocas imágenes ha dejado el volcán tan impresionantes como la que acompañó a su nuevo estallido, en las últimas horas. La razón: se ha captado a vista de pájaro. O de sonda, mejor. Los satélites que orbitan la Tierra han sido capaces de retratar el momento en el que el volcán enviaba a los cielos su enorme columna de humo.

El viernes —según detalla el Servicio Geológico de Tonga— el volcán expulsó una considerable cantidad de vapor, gas y cenizas a una altura de hasta 20 kilómetros y un radio de 260 km. La ceniza llegó incluso a la capital, Nuku´alofa, y el estrépito de la explosión se habría sentido, según algunos testigos, en puntos lejanos, como las islas Fiyi o Vanuatua, a cientos de kilómetros de distancia. El Hunga Tonga Hunga Ha´apai había mostrado actividad ya a finales de 2021.

1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9