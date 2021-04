El archienemigo del Vantablack: esta es la pintura más blanca jamás creada

En la imagen que acompaña este artículo aparece la pintura más blanca que jamás ha creado el ser humano. Esencialmente la pintura opuesta al Vantablack, que hace unos años se autoproclamaba el negro más negro del mundo. Mientras que el Vantablack absorbe toda la luz posible, esta nueva pintura refleja toda la posible, un 98,1%.

Se trata de una creación de ingenieros de la Universidad de Purdue. Su avance ha sido publicado en un paper en ACS Applied Materiales & Interfaces. ¿El objetivo? Conseguir una pintura tan blanca que refleje toda la luz posible para que no sea absorbida por el ítem al que cubre.

La pintura refleja el 98,1% de la luz solar y a simple vista parece una pintura blanca, una muy blanca. Durante años han estado investigando cómo mejorar la reflectividad de la luz con una pintura blanca. Hay una diferencia clave con respecto a otras pinturas blancas: utilizan sulfato de bario como pigmento en vez de dióxido de titanio. ¿La razón? No es que refleje más luz, sino que refleja luz en más longitudes de onda.

Pintura para enfriar

Reflejar la luz en diferentes longitudes de onda es esencial para los investigadores. El sulfato de bario permite reflejar aparte de la luz visible e infrarroja, también la ultravioleta. Con esto consiguen cubrir el principal objetivo del proyecto: reflejar toda la luz posible para que no sea absorbida y así mantener un objeto a bajas temperaturas. La idea de utilizar pinturas blancas para evitar el calentamiento de objetos o edificios no es nada nueva, no en vano en las áreas más calientes del planeta los edificios tienden a ser blancos.

Según los investigadores, utilizando su pintura los edificios son hasta 4,5 °C más fríos en días soleados que utilizando una pintura blanca tradicional. Con esto dicen que en días calurosos de verano muchos no tendrán que encender el aire acondicionado, quizás sí en los días más extremos, pero aún así se utilizará menos que en un edificio recubierto con pintura tradicional.

La pintura en realidad no es del todo nueva. En 2020 consiguieron lanzar una versión en la que la reflectividad era del 95,5%. En esta ocasión sube 2,6% su índice de reflectividad. Falta ver si van a conseguir el límite físico del 100%, dicen que van a por ello.

Hay desafíos en esto. Por un lado está la dificultad de obtener la pintura, lo que supone un alto coste de producción en grandes cantidades ahora mismo. Por otro lado dicen que actualmente la pintura requiere de un espesor de unas 200 micras en superficies para alcanzar la reflectividad deseada. Esperan poder reducir esa cifra a algo entre 50 y 10 micras. No hay que olvidarse tampoco de la durabilidad de la pintura en distintas condiciones ambientales.

Sea como sea, probablemente en los próximos años comencemos a ver diferentes pinturas en el mercado que promocionen su gran reflectividad como punto a favor para mantener las cosas a baja temperatura. Una singular idea para combatir el cambio climático.

Vía | Gizmodo