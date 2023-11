Alguien compró un kit de dos memorias RAM en Amazon y recibió una caja con 50 módulos: decidió reaccionar con honestidad

Comprar en línea se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Visitar una página web, buscar lo que queremos, añadirlo al carrito, pagar y esperar a que llegue hasta la puerta de nuestra casa. Esta alternativa suele ser mucho más conveniente que tener que dedicar tiempo para movilizarnos hasta una tienda física para hacer la misma compra.

Pero adquirir algo online no es perfecto. No tenemos la posibilidad de ver directamente el producto y, en ocasiones, algo puede salir mal. El caso del hombre que compró un procesador de gama alta y recibió una caja vacía es uno de los tantos casos de estas características. Pero también puedes acabar recibiendo productos de más.

Cuando Amazon te entrega un pedido mucho más grande del que pediste

Nuestros compañeros de JV en Francia cuentan que alguien pidió un kit de dos memorias RAM en Amazon y acabó recibiendo una caja con decenas de módulos. La noticia proviene de Reddit, donde los usuarios suelen compartir este tipo de experiencias para recibir una opinión al respecto. Ahora bien, la reacción del hombre es lo más interesante.

El usuario PopsMCG cuenta que la compra estaba destinada a una tienda de la que forma parte. Solo buscaban dos módulos DDR4 de 32 GB. Finalmente, la compra fue por el mencionado kit de marca Patriot. Al abrir la caja, no obstante, había mucho más de lo esperado. Como podemos ver en las imágenes, había un total de cincuenta memorias.

La caja que recibió el usuario PopsMCG

Así que esta persona había pagado alrededor de 30 dólares por un pedido que superaba ampliamente su inversión. Ciertamente se trataba de un error. La reacción del hombre fue actuar con honestidad. No tardó en ponerse en contacto con Amazon para gestionar la devolución del todos los módulos excedentes que habían llegado con su pedido.

No caben dudas de que esta es la manera correcta de actuar ante esta situación, aunque algunos usuarios sugirieron en el hilo de Reddit que se quedara con todos los productos. No sabemos cómo continuó esta historia, aunque PopsMCG señaló que no le molestaría quedarse con todas las memorias si el vendedor se lo permitía.

Imágenes: PopsMCG | RoseBox رز باکس

