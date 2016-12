Wacom Bamboo Slate: ¿hay oportunidades entre un bloc de notas y una tableta gráfica?

Alternativas y sistemas para tomar anotaciones las hay a montones. Todos tenemos nuestras manías para ello: unos quieren simplemente escribir texto digital, otros no pueden separarse del bloc de notas de papel de toda la vida para poder tener libertad absoluta, y hay quien prueba una mezcla de los dos mundos con lápices digitales y tabletas.

La estrategia de Wacom para cubrir esa necesidad es el Bamboo Slate, un bloc de notas equipado con un bolígrafo que convierte en digital todo lo que escribas sobre el papel. Es un dispositivo electrónico, pero parece un bloc de notas tradicional. ¿Es efectiva esta forma de digitalizar notas a mano alzada? Echemos un vistazo.

De Inkling a Bamboo Slate: Wacom y su apuesta de bolígrafo-escáner

No es la primera vez que Wacom intenta vender este tipo de tecnología: Hace unos años ya vimos a Inkling, un bloc más pequeño y más enfocado a la digitalización de bocetos. Lo pude poner a prueba hace un tiempo a nivel personal, y para un uso básico no estaba nada mal. Al estar más dedicado al arte se ofrecía un lápiz más "profesional" con estuche dedicado y varias puntas, pero ahora con el Bamboo Slate se ha simplificado a un bolígrafo mas simple con una punta de recambio.

Y sí, es suficiente: Wacom ha rebajado la ambición de este dispositivo y ha pasado de enfocarlo a artistas a hacerlo al público general. Ahora no es para bocetar o crear ilustraciones, sino para tomar notas y esquemas. El Bamboo Slate es más un dispositivo de trabajo que no algo para creativos.

Un acierto: el software de Wacom se integra con Dropbox, OneDrive y Evernote

El aspecto del dispositivo es sencillo: un simple bloc de notas con una base que trabaja juntamente con el bolígrafo para convertir cualquier dibujo que hagamos sobre papel en un archivo digital. Eso último se consigue con una aplicación llamada Inkspace, que se comunica usando Bluetooth con iOS o Android. Y cómo no, esa aplicación tiene su propia nube para poder almacenar y sincronizar todos los dibujos que hagamos. Y cómo no, hay una modalidad de pago con más almacenamiento y reconocimiento OCR de caracteres.

También hay que destacar que Inkspace se integra con Dropbox, Evernote y OneNote, de modo que no estamos obligados a utilizar el servicio de almacenamiento en la nube de Wacom.

El funcionamiento es simple: dibujas en el papel y cuando quieras pasar lo que has hecho a digital, pulsas el único botón que hay en el dispositivo para que se transfiera al smartphone o tableta donde tengas instalado Inkspace. Desde ahí puedes exportarlo a varios formatos de imagen o incluso PDF, donde los esquemas y notas que hayas tomado se guardan vectorizados.

La Bamboo Slate incluye una punta de recambio para el bolígrafo.

No hay que caer en la confusión de que el papel que viene con el dispositivo es especial: podemos colocar cualquier bloc de papel de cualquier calidad encima del Bamboo Slate y la digitalización seguirá funcionando como si nada.

La punta del bolígrafo tampoco es nada del otro mundo: es la de cualquier otro bolígrafo de tinta, aunque tiene que usar unas puntas especiales. Como podéis ver en la imagen superior, Wacom aporta un recambio y una herramienta para poder cambiar dicha punta sin demasiados problemas.

Exportando los dibujos en PDF consigues una versión vectorial de cualquier boceto o esquema que hayas dibujado.

En cuanto a la calidad del archivo que se digitaliza, no está nada mal siempre que lo que hagamos es tomar notas. La digitalización se hace con un pincel binario (sin colores intermedios más allá que el blanco y negro puros), así que no hay efecto anti-aliasing. Al final esto se traduce en que para hacer dibujos y esquemas sencillos el Bamboo Slate sirve, pero no para hacer bocetos sombreados o ilustraciones más complicadas.

En definitiva, veo este Wacom Slate como una herramienta perfecta para aquellos que se niegan a abandonar el papel y el bolígrafo como sistema para tomar notas pero al mismo tiempo lo quieren todo guardado digitalmente. Pero para aquellos que se han acostumbrado a herramientas como el Surface Pen o el Apple Pencil, el Slate va a ser algo innecesario.

Y sí, podemos decir que hay infinidad de aplicaciones para tabletas que pueden sustituir el papel y ofrecen toda la flexibilidad que se le puede dar, pero insisto: siempre habrá quien no quiera utilizar un lápiz óptico encima de una pantalla. Y para esta gente, Wacom ha hecho un buen trabajo simplificando el funcionamiento de su Inkling hacia el Bamboo Slate.

Wacom Bamboo Slate, modelos y precios

La Wacom Bamboo Slate se vende en dos tamaños, uno más pequeño para folios A5 y otro para folios A4 que cuestan 123 y 142 euros respectivamente en Amazon. La diferencia de precio dependiendo del tamaño no es muy alta, así que la decisión para elegir uno ya será más personal.

