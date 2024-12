Lo último de LG no es ni una tele ni una barra de sonido. Es una maceta inteligente para cultivar en interiores

Dentro de apenas unos días tendrá lugar la primera y mayor feria de tecnología de consumo del mundo: el CES 2025 de Las Vegas. Desde Xataka ya te adelantamos que estaremos por allí cubriéndolo in situ y, como todos los años, seguramente sea un evento lleno de televisores, barras de sonido, electrodomésticos, etc., pero siempre hay espacio (mucho, de hecho) para cosas más... variadas y peculiares.

Es el caso del último "dispositivo doméstico y conectado de jardinería" que LG acaba de adelantar.

Un macetero inteligente. Este tipo de dispositivos no son estrictamente nuevos. Ya existen maceteros inteligentes que nos permiten, por ejemplo, controlar el riego y dar luz a las plantas de interior. Sin embargo, estos maceteros suelen ser pequeños y estar enfocados a una sola planta para tener por casa, como una matita de albahaca o de hierbabuena. LG ha ido un paso más allá y ha llevado este concepto a un dispositivo bastante más grande.

Cultivo de interior. LG no es nueva en esto. Hace unos años lanzó un invernadero inteligente para hacerle la vida más fácil a los vegetarianos y veganos, pero este dispositivo va más enfocado a aquellos que quieran iniciarse en la jardinería. Estará disponible en dos formatos: uno más parecido a una mesa auxiliar y otro, más alto, que recuerda a una farola.

¿Qué se puede hacer? Según ha explicado LG, este nuevo dispositivo tiene una zona de cultivo adaptable con capacidad para 25 plantas y cuatro semillas, "para las cuales dispensa automáticamente la cantidad correcta de agua y nutrientes para el número y la variedad de plantas que están cultivadas". La maceta puede usarse con vegetales de hoja verde, herbáceas, flores y frutales, por lo que su fin es evidente: cultivar plantas aromáticas y pequeñas hortalizas en casa.

Modelo vertical | Imagen: LG

Tiene un tanque de seis litros de capacidad y unas luces LED adaptables bastante interesantes. Por un lado, las luces orientadas hacia el suelo tienen cinco niveles de intensidad y sirven para apoyar el crecimiento de la planta. La segunda luz, situada arriba, sirve para crear luz ambiente. Es decir, que no es una maceta que se haya diseñado para estar en la terraza o en la cocina, sino que aspira a formar parte de la decoración del hogar.

Conectado. Como no podría ser de otra manera, la maceta se puede conectar al móvil mediante la app ThinQ. Eso nos permite no solo monitorizar el crecimiento de las plantas, sino configurar rutinas, programar horarios de cultivo, ajustar la iluminación, etc.

Imagen | LG

LG no ha desvelado el precio del dispositivo. De hecho, ni siquiera parece tener nombre comercial. No obstante, lo veremos en el CES 2025, así que será cuestión de tiempo que salgamos de dudas.

Imágenes | LG Electronics

En Xataka | Convierte tu jardín en inteligente: guía de compra de domótica y otros dispositivos para cuidar de tus plantas