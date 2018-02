Los HomePod y sus marcas en superficies de madera: qué ha pasado y qué dice Apple al respecto

El pasado 9 de febrero Apple lanzó sus esperados HomePod en las tiendas de Estados Unidos, Australia y Reino Unido. El dispositivo ha sorprendido muy gratamente por su alta calidad de sonido, pero algunos de sus compradores también se han encontrado con un problema inesperado tras utilizarlos durante las primeras horas.

Tal y como algunos usuarios y medios llevan reportando durante unos días, los HomePods pueden dejar marcada la madera de algunos muebles sobre los que se apoyan a las pocas horas de estar funcionando. Tras unos días de silencio, la propia Apple ha tenido que salir al paso de las quejas admitiendo el problema.

Qué ha pasado exactamente

#homepod left rings on my wood furniture in less than 20 minutes of use. Thanks #apple I am glad a paid $400 to make perfect etched circles on my more expensive furniture. Guess I can not move it now to cover up the mark. Evil geniuses you are. #applesupport pic.twitter.com/u47xImwQQt — Guy San Francisco (@Guyinsf415) 10 de febrero de 2018

A las pocas horas de ponerse a la venta, algunos de los primeros usuarios que compraron los nuevos HomePods empezaron a quejarse en Twitter de que en los muebles sobre los que lo apoyaban aparecían unas marcas. Se trata de una especie de anillo blanco con la forma de la base de los propios altavoces.

also, here’s my subtle HomePod ring. please don’t tell me to oil my wood pic.twitter.com/4gE452qtUB — Federico Viticci (@viticci) 14 de febrero de 2018

Al poco tiempo empezaron a llegar las primeras reviews de medios especializados, y algunos como Wirecutter también reportaron en sus análisis que esto les estaba pasando. Las quejas de los usuarios empezaron a ir a más, y en Twitter incluso se creó el hash #RingGate para centralizar la conversación. Lo utilizaron tanto usuarios a los que les había pasado como otros que no se han encontrado con nada de eso.

Poco a poco, el caso fue ganando notoriedad, y aunque en un principio guardaron silencio, hace unas horas la propia Apple ha tenido que salir al paso admitiendo que sus HomePods pueden dejar marcas sobre la madera. Eso sí, intentaron alejar el debate de la marca diciendo que esto puede pasar con otros altavoces con bases de silicona.

Qué ha dicho exactamente Apple

Apple ha creado una página de soporte para los HomePods en la que dedican un apartado a "dónde colocar los altavoces". Es en este apartado en el que se refieren al problema y dejan algunas recomendaciones. A continuación te dejamos el texto completo que puedes encontrar en este apartado.

"HomePod está diseñado solo para uso en interiores. Cuando use HomePod, asegúrese de colocarlo sobre una superficie sólida. Coloque el cable de alimentación de manera que no se pise ni se pellizque". "No es inusual que cualquier altavoz con una base de silicona amortiguadora de vibraciones deje marcas leves cuando se coloca en algunas superficies de madera. Las marcas pueden ser causadas por aceites que se difunden entre la base de silicona y la superficie de la mesa, y con frecuencia desaparecen después de varios días cuando se quita el altavoz de la superficie de madera. De lo contrario, limpiar la superficie suavemente con un paño suave húmedo o seco puede eliminar las marcas. Si las marcas persisten, limpie la superficie con el proceso de limpieza recomendado por el fabricante de muebles. Si le preocupa esto, le recomendamos colocar su HomePod en una superficie diferente".

Este mensaje tiene varias partes que merece la pena resaltar. Para empezar, como hemos dicho antes, aseguran dan a entender que no es un problema exclusivo de ellos diciendo que "no es inusual" que pase con altavoces que tienen una base de silicona. Apuntan también que estas marcas pueden ser causadas por los aceites que puedan difundirse entre la base y la superficie de madera.

Los de Cupertino también intentan tranquilizar a los usuarios asegurando que las marcas suelen desaparecer tras varios días si quitas el altavoz de encima. Y si no es así, te recomiendan limpiar la superficie o aplicarle un barniz que sea adecuado para el mueble para disimular la mancha.

Y si quieres ahorrarte problemas, Apple acaba recomendando dejar el altavoz en una superficie que no sea de madera. Esta quizá no sea la respuesta que estás esperando de parte de un fabricante con un altavoz de 350 dólares, por lo que si quieres asegurarte de que no vas a dañar tu mueble de madera lo mejor es que pongas algo entre el mueble y el altavoz.

¿Realmente le ha pasado a tanta gente?

El problema de las quejas en las redes sociales es que por lo general esos a quienes no les ha pasado nada no suelen decirlo. Eso hace que la mayoría de las críticas vengan sólo de quienes han sufrido el problema, algo que hace complicado medir el impacto de casos como este. Eso sí, habiéndolo admitido Apple hasta tal punto de hacer un aviso oficial no parece que sea cuestión de sólo tres o cuatro personas al azar.

Sin embargo, en las redes sociales también hay usuarios que defienden que a ellos no les ha pasado nada del estilo, y medios reputados como 9to5Mac indican que aunque a alguno de sus editores les ha pasado, la mayoría de ellos no ha experimentado ningún problema. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de alguien que vaya a pasarte seguro si te compras unos.

En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que estamos ante los primeros días con este dispositivo a la venta, por la que las próximas semanas serán clave para medir el impacto real de ester problema. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que Apple podría simplemente sacar algún tipo de nueva versión que mejore este aspecto, por lo que de aquí a que se ponga a la venta en otros países todavía pueden pasar muchas cosas.

