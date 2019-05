Así es el gadget que utilizan en China para falsificar los pasos del móvil y obtener descuentos en las aseguradoras por buena salud

Mejor forma física, menos enfermedades. Y por tanto, menos riesgo para el seguro. Por este motivo, algunas aseguradoras están regalando dispositivos de salud a sus clientes para que hagan más ejercicio y sean más activos. Tal es así, que hay aseguradoras que incluso ofrecen importantes descuentos a sus clientes si estos demuestran que llevan una vida sana.

Uno de los países donde la monitorización de la salud digital está en auge es China. Sin embargo, algunas personas han ideado un mecanismo para engañar a las aseguradoras y hacerles creer que hacen ejercicio cada día. Todo por seguir manteniendo una vida sedentaria e intentar obtener descuentos por la vía fácil.

El gadget en cuestión no deja de ser un pequeño péndulo para el móvil, un pequeño dispositivo que puede comprarse en plataformas como AliExpress por poco más de 10 euros. Este dispositivo, se volvió popular entre los jóvenes estudiantes chinos después que WeChat, la importante red social del país, lanzara la función WeRun.

WeRun era una herramienta para contar los pasos que se hacían cada día y permitía crear un ranking entre los más deportistas. Para muchos usuarios era simplemente otro número social, pero otros lo vieron como una oportunidad para darse a conocer.

La situación fue a más cuando en abril de 2018, algunas universidades como la de Estudios Foráneos de Guangdong anunciaron que requerirían a sus estudiantes mantener un buen estado de forma, con al menos 10.000 pasos en WeRun.

Los incentivos por utilizar WeRun continuaron y compañías financieras como Ant Financial y Ping An Insurance empezaron a ofrecer cupones en Starbucks o donaciones para aquellos usuarios que cumplieran ciertos pasos. Así lo describía en su cuenta personal de Twitter el comediante chino Dashan, quien se encontró en un restaurante con uno de estos gadgets.

Según describe Dashan, las personas podían obtener descuentos en su seguro de salud si su teléfono llegaba a los 10.000 pasos al día. Un objetivo, que gracias a este tipo de gadgets se podía conseguir mientras la persona estaba relajada, comiendo, bebiendo o incluso fumando.

