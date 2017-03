Así funciona el Norton Core, un router para inexpertos en seguridad que se controla desde el móvil

Todo el mundo tiene un router en su casa a estas alturas de la película, tenga la conexión a internet que tenga. La gran mayoría confía en los que ofrecen las operadoras, y luego algunos aficionados compran routers más potentes y fiables para mejorar la estabilidad y potencia de su Wi-Fi.

Pero en el 99% de los casos, todos esos routers se instalan y quedan olvidados. Se ignoran hasta que por alguna razón se va la luz y hay que reiniciarlos. Casi nadie vigila regularmente el estado de su red, su seguridad o su actividad, y Symantec quiere intentar cambiar eso con su Norton Core. Os hablamos de él hace unas semanas, y ahora hemos charlado acerca de su razón de ser con el Product Manager de Symantec Brian Yee.

Identificar y aislar los accesorios IoT como medida de seguridad

Además de lo que ya sabemos, Brian nos comenta cómo Symantec prefirió controlar todo el desarrollo del router desde cero. Ellos se han encargado del hardware y del software para conseguir una buena optimización. Su enfoque es el de ofrecer un router preparado para conectar muchos dispositivos y accesorios IoT, pero no sólo en cuanto a cantidad sino en seguridad:

Antes en casa tenías apenas uno o dos ordenadores conectados, y ahora los dispositivos IoT son cada vez más baratos y accesibles. Pero al mismo tiempo, ese bajo precio significa también mucha vulnerabilidad. Queremos proteger las casas de todo esto protegiendo la red local.

Los dispositivos IoT baratos "no están construidos con la seguridad en mente", de modo que Symantec se ha encargado de identificar todos los dispositivos que se conecten al Core sean los que sean. Smartphones, Chromecasts, portátiles... y cualquier accesorio que suponga una amenaza se bloquea y se avisa al usuario del hecho. Por cierto: si un dispositivo es irreconocible, Norton Core lo busca entre los datos (anónimos) de todos los usuarios para identificarlo cuanto antes.

Otra medida de seguridad interesante del Norton Core es que "aísla" con la conectividad justa aquellos dispositivos que no requieren acceso a toda la red local. Por ejemplo, si instalamos un sensor en nuestra puerta de entrada, éste requiere conectarse al router pero no necesitará conexión local a los ordenadores. Mientras un router convencional abre ese acceso, el Norton Core bloquea el acceso del sensor a esa conexión sabiendo que es simplemente un accesorio IoT que no tiene por qué acceder a los archivos de un PC. Evitamos así el acceso de cualquier atacante externo.

El Norton Core: eso que jamás dirías que es un router.

Brian también nos recuerda algo de lo que pecamos todos en algún nivel: conservar las credenciales por defecto en los dispositivos que se conectan a la red de algún modo. Quién cambia ese usuario llamado admin con contraseña "admin" del router? Casi nadie. Symantec detecta esas configuraciones por defecto y avisa al usuario de que eso es una vulnerabilidad grave poniendo en cuarentena el dispositivo.

Lo mismo se aplica al software: el Norton Core es capaz de detectar cuando el usuario intenta descargar un programa que contiene malware. En ese caso la descarga se bloquea antes de que el malware pueda ejecutarse. Se hace desde el mismo navegador, recargando la web desde la que intentas descargar el malware ya que los servidores de Symantec la tienen identificada como una amenaza.

La app para gestionar el router como as en la manga para gestionar mejor la red local

Cuanta más puntuación tengas, más segura será la red de tu casa.

Como todos los routers, la configuración del Norton Core puede controlarse vía web. Pero los responsables del Norton Core quieren que la experiencia de uso de su router sea móvil. Y con la aplicación que preparan, lo han conseguido bastante bien aunque quizás para cierto sector del público.

La aplicación para gestionar el router "gamifica" el esfuerzo de mantener la red segura mediante una puntuación que reside la interfaz, para luego mostrar todos los dispositivos que están conectados a la red local. De cada uno se puede saber los datos que ha consumido, y se pueden aplicar controles parentales. Puedes establecer un tiempo máximo de uso de los dispositivos, puedes "pausarlos" para que no puedan usar la red mientras se cene en casa y puedes activar unos filtros adecuados para varios rangos de edad.

La idea de la gamificación puede ser muy buena para aquellos usuarios que no tengan demasiados conocimientos de seguridad en redes, pero ¿caerá bien ante los expertos? ¿Será este un router a elegir entre los profesionales o la experiencia de la gamificación les hará preferir algo más "serio"? Brian Yee nos comentó que con este enfoque esperan que los usuarios estén más al tanto de la seguridad y se la tomen más en serio, pero no diferenció a ningún sector concreto de esos usuarios.

Desde esa misma aplicación puedes también hacer tests de velocidad y controlar la actividad de todos los dispositivos para verificar que no hemos sufrido vulnerabilidades. Cómo no, el router también es capaz de configurar una red Wi-Fi adicional para invitados en la que no hay acceso a ninguna opción de administrador ni a los ordenadores de la red local.

Cada usuario de la red tiene su perfil, y se le pueden aplicar límites en el caso de que sean menores.

Norton quiere que, con esta solución integrada, nos olvidemos de las clásicas utilidades para "saber quién está en mi Wi-Fi" además de la instalación de cualquier antivirus o software de protección antimalware. A nivel de router se controla toda la seguridad y estadísticas de la red, y ese router se controla desde una aplicación móvil bastante más intuitiva que las típicas y confusas webs de los routers a los que estamos acostumbrados.

Pero claro, toda esa protección requiere actividad en los servidores de Symantec, y por lo tanto una suscripción. El Norton Core trae incluido un año de suscripción a Norton Security con la que usarse en 20 dispositivos, pero a partir de entonces toca pagar 10 dólares al mes. De nuevo, algo que para los usuarios neófitos en seguridad puede ser adecuado. Faltará ver qué reacción tienen los usuarios más experimentados en cuanto a eso.

Norton cuenta con que la cada vez mayor cantidad de dispositivos que conectamos a la red de nuestra casa y la llegada de la era IoT nos convenza para que consideremos su nuevo router. Pero ¿logrará convencer de llevar toda la seguridad a ese nivel? Norton Core estará disponible este verano en los Estados Unidos, y desde ahí irá apareciendo en otros países.

En Xataka | Guía básica para comprar tu nuevo router: consejos, especificaciones y selección de modelos para todos los bolsillos