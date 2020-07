En 2019 generamos 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo, según Naciones Unidas

53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos. Esa es la cantidad de desechos que, según el "Global E-Waste Monitor 2020" (PDF) de Naciones Unidas, ha generado la humanidad a lo largo del pasado año, dos toneladas más que en 2018 y nueve más que en 2014. Eso significa que cada una de las personas de nuestro planeta ha generado 7,3 kilos de desechos electrónicos de media.

El documento deja ver una tendencia al alza. La cantidad de residuos electrónicos ha ido aumentando con el paso de los años y las predicciones de la ONU son que en 2030 generaremos 74,7 millones de toneladas a nivel mundial. De acuerdo a dicho informe, y en términos absolutos, Asia es el continente que más residuos genera, seguido de América y Europa, aunque la cosa cambia si miramos los kilos per cápita.

Según el "Global E-Waste Monitor 2020", el continente que más residuos electrónicos genera es Asia, que solo en 2019 alcanzó las 24,9 millones de toneladas. Le sigue América, con 13,1 millones de toneladas, y Europa, con 12 millones. En la parte baja de la tabla tenemos África, con 2,9 millones de toneladas y Oceanía con 0,7 millones.

Sin embargo, si miramos la producción per cápita, Europa es la que se lleva el primer puesto, produciendo 16,2 kilos por habitante. El segundo es Oceanía, con 16,1 kilos por habitante y el tercero América, con 13,3 kilos. Asia, que es el país que más residuos produce, se queda en cuarto lugar con 5,6 kilos per cápita y África conserva el último puesto con 2,5 kilos por habitante.

Si desglosamos los residuos electrónicos por el tipo de dispositivo, resulta curioso que los pequeños equipos, como cámaras, ventiladores o aspiradores representen la mayor parte: 17,4 millones de toneladas. Le siguen los electrodomésticos (13,1 millones), los equipos de refrigeración (10,8 millones), los monitores y pantallas (6,7 millones), los móviles, pendrives y equipos de telecomunicaciones (4,7 millones) y, por último, las lámparas y bombillas (0,9 millones de toneladas).

¿Cuánto reciclamos? Poco, más bien poco. Según la ONU, se han reciclado 9,3 millones de toneladas, un 17,4% del total de residuos. Es más que en 2014 y que el año pasado, pero todavía queda lejos del reciclaje total. Europa ha sido el continente que más ha reciclado, seguido de Asia, América y Oceanía. El reciclaje no es baladí, ya que el valor de las materias primas usadas en los residuos electrónicos, como el oro, el hierro o el cobre, es de 57.000 millones de dólares estadounidenses, así que reciclando solo un 17,4% de los residuos solo se han recuperado 10.000 millones de dólares.

Desde la ONU recalcan el perjuicio que los residuos electrónicos tienen en la salud. Aseguran que "los niños viven, trabajan y juegan en sitios informales de reciclaje de desechos electrónicos" y que "los adultos y los niños pueden estar expuestos al inhalar humos tóxicos y partículas, al entrar en contacto con la piel con agentes corrosivos y químicos, y al ingerir alimentos y agua contaminados".

Dentro de todos los aspectos negativos del informe, hay un brote verde y es que el número de países que han ido implementando legislaciones, políticas o regulaciones de residuos electrónicos ha ido en aumento. En 2014, solo el 44% de la población mundial estaba cubierta por estas regulaciones y solo 61 países tenían normativas al respecto. En 2019, sin embargo, la población cubierta ha aumentado al 71% y los países a 78. Ahora bien, desde la ONU son claros al respecto:

"Disponer del mejor marco normativo o reglamentario del mundo no significa nada a menos que se establezcan objetivos alcanzables y se apliquen efectivamente. Lamentablemente, con demasiada frecuencia no es así, mientras que, al mismo tiempo, el sistema general de gestión de los desechos electrónicos de muchos países no está debidamente financiado, si es que lo está".