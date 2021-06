El quinto superordenador más potente del mundo es de Tesla: lo utiliza para entrenar a su IA de conducción autónoma

Los superordenadores generalmente están en organizaciones académicas o gubernamentales y se utilizan para investigaciones científicas o predicciones como las meteorológicas. Sin embargo, Tesla parece estar aquí para romper con eso. Han presentado su superordenador, que dicen que es el quinto más potente del mundo ahora mismo.

Andrej Karpathy, jefe de inteligencia artificial de Tesla, ha presentado el superordenador en la conferencia de 2021 sobre Visión por Ordenador y Reconocimiento de Patrones. Durante la conferencia mencionó el superordenador y dejó ver unas imágenes del mismo. Se trata del tercer cluster de grandes ordenadores de Tesla. Todos en conjunto forman el que se calcula que sea el quinto superordenador más potente que existe.

Si las especificaciones que ha mostrado Andrej Karpathy son correctas, estamos ante una auténtica bestia. Se trata de un sistema de 720 nodos de 8x A100 80 GB con 5760 GPUs en total. Este ordenador puede sacar una potencia de 1,8 EFLOPS con una capacidad de conmutación de 640 Tbps.

La ansiada conducción autónoma

¿Par qué un superordenador de semejante calibre? Para la conducción autónoma. Durante los últimos años Tesla ha puesto sus esfuerzos en la computación tanto dentro como fuera de sus vehículos.El FSD dentro de cada Tesla se encarga de analizar y calcular en tiempo real todos los parámetros. Mientras tanto, necesita de superordenadores que se encarguen de aprender y entrenar a la IA que luego se monta en los vehículos.

Pero Tesla aparentemente no se va a quedar aquí. Está desarrollando Dojo desde hace un tiempo y Elon Musk ha hablado sobre ello en alguna ocasión. Si los rumores y las estimaciones son ciertas, será uno de los superordenadores más potentes del mundo, si no el que más. Dojo usará su propia arquitectura optimizada para entrenar redes neuronales, no será un cluster GPU como este último. Se espera que esté listo el año que viene.

Actualmente el superordenador más potente del mundo es el japonés Fugaku. No obstante, si nos centramos únicamente en inteligencia artificial y redes neuronales, NVIDIA recientemente presentó uno con 6.000 GPUs A100.

Vía | Interesting Engineering