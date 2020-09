MSI MEG Aegis Ti5: el nuevo PC gaming de MSI llega armado hasta los dientes con una RTX 3080, un i9-10900K y hasta 128 GB de RAM

MSI no ha perdido el tiempo. Si hace unos días NVIDIA anunció sus nuevas RTX 3000, ahora ha sido MSI la que ha anunciado el MEG Aegis Ti5, una torre gaming de la más alta gama que, por supuesto, puede llegar a montar una RTX 3080 en su configuración más potente. Y por si fuera poco, tampoco se queda corto en procesador y memoria RAM, ya que admite hasta 128 GB.

Como casi todo PC gaming, su diseño es de todo menos disimulado. No es que tenga un par de ventiladores RGB en el frontal, sino que el gabinete tiene una forma muy agresiva y peculiar, similar a un casco de robot de ciencia ficción, con dos tiras LED en el frontal, otras tantas en el lateral y otras tantas en la zona inferior. Mención especial merece el indicador frontal, que servirá para controlar el rendimiento del PC.

Ficha técnica del MSI MEG Aegis Ti5

MSI MEG Aegis Ti5 DIMENSIONES 551 x 239 x 511 mm PROCESADOR Intel Core i9 – 10900K PLACA BASE Intel Z490 TARJETA GRÁFICA Hasta MSI GeForce RTX 3080 MEMORIA RAM Hasta 128 GB DDR4 (4X U-DIMM) ALMACENAMIENTO INTERNO 3 x M.2 2280 SSD (2xSATA/PCIe Combo, 1x PCIe)

2 x 2,5"

1 x 3,5" SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home CONECTIVIDAD Wi-Fi 6 AX201

LAN 2.5G (Intel WGI225V) + 1G (Intel WGI219V)

Bluetooth 5.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN Modular 750W 80 Plus Gold PUERTOS 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo C

2 x USB 3.2 Gen1 Tipo A

1x Mic-in

1x Headphone-out

2 x USB 2.0

1 x puerto combinado PS/2

1x salida HDMI

1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C

3 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A

1 x Thunderbolt 3

2 x RJ45 (2.5G + Gigabit LAN)

5x Conectores de audio

1 óptica S/PDIF PRECIO Por determinar

Un brutal PC gaming

Hablábamos antes del diseño, pero dejando de lado la estética conviene prestar especial atención al frontal y a la refrigeración. Por un lado, la torre tiene un indicador frontal (con RGB, sobra decir), que permite alternar entre diferentes modos de rendimiento. Además, se puede configurar para que al pulsarlo lance determinado juego e incluso para que funcione como panel de control de luces y sonido. MSI asegura que está equipado con IA y que es capaz de detectar nuestra ubicación para mostrarnos información como el tiempo y la temperatura directamente en el knob.

En cuanto a la refrigeración, MSI ha apostado por su tecnología Silent Storm Cooling 4. Es una tecnología de disipación que consiste en separar la GPU y la CPU en dos compartimientos y añadir una ventilación a la parte posterior de la placa para enfriar el Voltage Regulator Module. Sobra decir que el procesador cuenta con su propia refrigeración líquida All in One.

En cuanto a componentes, la torre no se queda corta. En su configuración más alta, el MEG Aegis Ti5 monta un procesador Intel Core i9-10900K, una placa Intel Z490, una MSI GeForce RTX 3080 y hasta 128 GB de memoria RAM DDR4. Tiene tres bahías M.2 (2 x SATA/PCIe y una PCIe), dos bahías de 2,5 pulgadas y una de 2,5 pulgadas y una PSU modular de 750W categoría 80 Plus Gold. La conectividad queda a cargo de WiFi 6, LAN 2,5 G+1G y Bluetooth 5.1.

Finalmente, cabe destacar que el PC monta la tecnología MSI Sound Tune, que usa inteligencia artificial para filtrar el ruido del entorno y el del micrófono del resto de jugadores para ofrecer una comunicación más clara. Es una especie de cancelación de ruido basa en una red neuronal profundad que ha sido entrenada con más de 500 millones de datos.

Versiones y precio del MSI MEG Aegis Ti5

¿Y cuánto cuesta esta monstruosidad de PC? MSI es un dato que se guarda para ella por ahora. La compañía no ha desvelado ni el precio ni la disponibilidad, pero estaremos pendientes para añadir el dato cuando esté disponible.