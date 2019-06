Microsoft nos hace vislumbrar el lanzamiento de un Surface con pantalla dual con nombre en clave 'Centaurus'

Hace tiempo que Microsoft lleva tiempo jugueteando con la idea de resucitar su Microsoft Courier. Aquel concepto de tableta en formato cuaderno con doble pantalla ha ido mostrando sus posibles opciones, y ahora la empresa parece estar cerca de lanzarlo al mercado.

Eso es lo que apuntan en The Verge, donde indican que el dispositivo con nombre en clave 'Centaurus' estaría ya circulando en el cuartel general de Redmond. No hay más detalles sobre un producto que en esas pruebas internas podría plantear una alternativa a los dispositivos con pantalla dual que se anunciaron a principios de año y que aún no han llegado al mercado.

Cuando el río suena...

Este nuevo producto sería una especie de variación del proyecto Andromeda del que veníamos hablando desde hace cerca de tres años. Mientras que aquel era un producto más compacto, en el caso de Centaurus nos encontramos con un producto de mayores dimensiones y probablemente más cercano al concepto original del Microsoft Courier.

Los detalles sobre el proyecto siguieron llegando con noticias como las de las patentes registradas por Microsoft, y los rumores sobre el lanzamiento inminente de este nuevo producto, que probablemente formará parte de la familia Surface, son ahora notables.

La empresa nunca ha confirmado estos proyectos, pero Panos Panay, el responsable de hardware en Microsoft, ya aseguró en una entrevista que este producto era su "bebé" y mencionó el concepto en 2015 comparándolo a "una Moleskine". Hasta Satya Nadella habló de esa ambición en 2017 indicando que "nuestros próximos teléfonos no parecerán teléfonos".

Así pues, todo apunta a que ese proyecto está ahora lo suficientemente avanzado para estar siendo probado internamente, lo que a su vez indicaría que su presentación es inminente. Teniendo en cuenta que en este reciente Computex ya hemos visto cómo las pantallas duales conquistaban algunos portátiles, parece que la tendencia se afianza.