El VivoPC X de ASUS es un ordenador para jugar en formato pequeño, como una consola

Los ordenadores Vivo PC no son nuevos, son pequeños ordenadores de sobremesa que llevan varios años con nosotros, especialmente interesantes por su relación entre tamaño y potencia. Este nuevo modelo ASUS va dirigido a aquellos que además quieran jugar.

No, no es un dispositivo ROG, que es la familia habitual de ASUS para el mercado ‘gaming’, es un salto adelante que pretende escalonar mejor la oferta de la empresa taiwanesa. Al VivoPC X no le da miedo vérselas con la realidad virtual, o cargar juegos de última generación.

Estamos ante un ordenador pequeño como una consola y potente para jugar, lleva Windows 10

El ordenador va bien armado con una Nvidia GTX 1060, una tarjeta que tiene que caber en un volumen de cinco litros, que es un tamaño algo mayor que una consola, pero pequeño para un ordenador de sobremesa en condiciones. El ordenador pesa como un portátil, 2,2 kilos.

Otros ingredientes importantes a conocer son su procesador Intel Core i5 (7300HQ) de la familia Kaby Lake. Hay espacio para colocar hasta 512GB en formato SSD, o 2TB en disco convencional (7.200rpm). La memoria RAM es de 8GB.

Terminando con la conectividad decir que hay cuatro puertos USB 3.1, un par de USB 2.0, dos salidas HDMI, y un DisplayPort con el podremos ganar el soporte de la tecnología de sincronización NVIDIA G-Sync.

Querer hacer todo esto en formato pequeño tiene sus cosas negativas, como el hecho de que la gráfica de Nvidia está soldada en placa, así que no se puede cambiar o actualizar. Otro detalle a tener en cuenta es que el procesador 7700HQ llega del mercado portátil.

¿Cuánto cuesta un VivoPC X? El precio de partida es de 800 dólares y llegará al mercado en marzo, todo esto en Estados Unidos, ya os iremos informando sobre su aparición en el viejo continente.