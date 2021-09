Cariño, me ha salido un dial en mi portátil: así está intentando reinventando Asus el touchpad de toda la vida

Qué bueno es que los fabricantes intenten cosas. Pueden no salirles bien, claro, pero esa ambición y originalidad es refrescante en un segmento como el de los portátiles en el que casi siempre parece que ya está todo el pescado vendido.

Para Asus, desde luego, no es así, y la firma ha presentado dos modelos sorprendentes que lo son aún más por la inclusión de un nuevo periférico que está pensado para tareas creativas: el dial físico del ProArt StudioBook Pro 16 OLED y el dial táctil del Vivobook Pro son estupendos en concepto: ahora queda por ver si convencen a los usuarios.

¿Eres tú, Surface Dial?

Quienes vean ese dial en estos modelos seguramente recuerden el Microsoft Surface Dial, ese accesorio que estaba pensado para su prodigioso Surface Studio y que permitía que sobre todo en tareas creativas los artistas tuvieran una herramienta potencialmente muy útil para trabajar.

La ambición de Asus es la misma con estos diales, pero llevarlas al portátil ha debido ser aún más costoso por las limitaciones que impone este formato. El resultado, desde luego, es sorprendente tanto en su versión física como en la táctil.

El ProArt StudioBook Pro 16 OLED es el que tiene el dial físico (llamado ASUS Dial), un curioso control que por lo visto no afecta en modo alguno al uso del teclado a pesar de estar en una posición donde normalmente apoyamos la mano para escribir.

Está casi "sumergido" en ese teclado, de forma que al cerrar la tapa del equipo esta no choque con la pantalla y pueda rayarla, y ciertamente su funcionamiento es especialmente atractivo por esa respuesta "mecánica y táctil" que propociona al girar la rueda para ir controlando las opciones asignadas a esa rueda.

En el Vivobook Pro encontramos el llamado ASUS DialPad, una interfaz virtual integrada en el touchpad que funciona de forma idéntica a como lo hace el dial físico de su hermano mayor, pero con una interacción totalmente táctil que recuerda en cierta medida a aquel dial de los iPod con la rueda táctil de hace años.

La creación de Asus nos recuerda al Surface Dial de Microsoft, desde luego.

Ese dial se activa al hacer un gesto táctil sobre la esquina superior derecha del equipo, y una vez lo hacemos podremos disfrutar de esa interacción que desde luego puede ser de lo más interesante para quienes puedan aprovecharla.

No es desde luego la primera vez que ASUS trata de reinventar el touchpad, y desde hace tiempo muchos de sus modelos cuentan con el "NumberPad", que no es más que un teclado numérico integrado en el touchpad que permite acceder a esa función cuando lo necesitamos y no disponemos del teclado numérico físico.

La inclusión del dial, tanto físico como táctil, es el último esfuerzo de Asus en cuanto a la reinvención del touchpad. Es además la demostración de que no todo está tan trillado como parece en el mundo del portátil, y ahora queda por ver si estas soluciones logran convencer realmente al segmento creativo al que están dirigidas. La idea es desde luego un soplo de aire fresco en este sector.