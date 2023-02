POCO X5 Pro 5G y POCO X5 5G: sigue la presentación de los nuevos gama media de POCO en directo con nosotros

Hoy es 6 de febrero y, por lo tanto, tenemos una cita con POCO para conocer su propuesta para conquistar la gama media de 2023. Hablamos, cómo no, de los POCO X5 5G y POCO X5 Pro 5G, dos terminales que se presentarán esta misma tarde y cuya conferencia podrás seguir en vivo y en directo con nosotros.

El evento de POCO tendrá lugar hoy, 6 de febrero, a las 13:00 hora peninsular española. Podrás seguirlo en directo en nuestro canal de YouTube con los comentarios de Mario Arroyo (@embi41) y servidor, Jose García (@josedextro); así como en nuestra página de directos y en nuestro perfil de Twitter, @xataka. Los horarios según regiones son los siguientes:

Salvo que haya alguna sorpresa en forma de wearable (véase un reloj inteligente o unos auriculares), lo más probable es que los dos grandes protagonistas del evento de hoy sean los nuevos smartphones de la firma: los POCO X5 5G y POCO X5 Pro 5G. Se han filtrado en alguna que otra ocasión, pero lo cierto es que hasta la fecha han pasado un poquito bajo el radar.

Sea como fuere, POCO no ha dudado en, para variar, soltar pildoritas en su perfil de Twitter, desvelando incluso algunos aspectos de su diseño y componentes. Por ejemplo, sabemos que los POCO X5 serán los primeros POCO en incorporar pantallas Flow AMOLED, que es una forma elegante de decir que ambos terminales tendrán una pantalla AMOLED a 120 Hz.

