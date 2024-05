Google I/O 2024: sigue la conferencia de Google en directo

Sin comerlo ni beberlo no hemos plantado en el 14 de mayo. Nos acercamos sin prisa pero sin pausa al ecuador de 2024 y eso significa una cosa: Google I/O, la conferencia más importante de Google en particular y uno de los más relevantes del mundo de la tecnología en general. Un evento que, como no podría ser de otra manera, podrás seguir en directo con nosotros.

El Google I/O 2024 tendrá lugar hoy, 14 de mayo, a las 19:00 hora peninsular española. Podrás seguirlo con nuestros comentarios en YouTube, en nuestro perfil de Twitter/X, @xataka; y en nuestra página de directos. Los horarios según regiones son los siguientes:

España : 19:00 (18:00 en Canarias).

: 19:00 (18:00 en Canarias). México: 11:00 AM

11:00 AM Colombia : 12:00 AM.

: 12:00 AM. Venezuela y Chile : 1:00 PM.

: 1:00 PM. Argentina: 2:00 PM.

Qué esperamos ver

Dado que la compañía ya dejó ver sus Google Pixel 8a y Pixel Tablet hace unos días, cabe esperar que hoy apenas haya novedades de hardware. De hecho, todo apunta a que será un Google I/O protagonizado por la inteligencia artificial. Lo más probable es que veamos novedades en Gemini, la familia de modelos LLM de Google, y que esta tecnología llegue a más productos de la Gran G.

El lema de la conferencia inicial, que es en la que se presentan la inmensa mayoría de novedades, reza lo siguiente: "descubre cómo avanzamos en nuestra misión de organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil", lo que nos puede dar una idea de que, seguramente, Google esté planeando alguna novedad relacionada con la IA y su buscador. Veremos.

Por otro lado, viendo lo que presentó ayer OpenAI, no sería extraño que Google mostrase algún avance relacionado con Google Assistant. Estaría bien saber qué va a pasar con este asistente ahora que Gemini está entre nosotros: si va a ser su sustituto o si, por el contrario, lo va a potenciar entre bambalinas para ofrecer un asistente más conversacional.

En definitiva, mucha IA y mucho software, pero poco hardware. Lo más probable es que las novedades relacionadas con el hardware lleguen en forma de nuevas versiones de sistemas operativos. En ese sentido, quizá veamos alguna cosita de Android 15, Android TV, Android Auto y Wear OS. Sea como fuere, saldremos de dudas en tan solo unas horas. ¡Os esperamos en el evento!

Imágenes | Google

