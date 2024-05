Google I/O 2024: presentación oficial en directo

Sin comerlo ni beberlo no hemos plantado en el 14 de mayo. Nos acercamos sin prisa pero sin pausa al ecuador de 2024 y eso significa una cosa: Google I/O, la conferencia más importante de Google en particular y uno de los más relevantes del mundo de la tecnología en general. Un evento que, como no podría ser de otra manera, podrás seguir en directo con nosotros.

El Google I/O 2024 tendrá lugar hoy, 14 de mayo, a las 19:00 hora peninsular española. Los horarios según regiones son los siguientes:

España : 19:00 (18:00 en Canarias).

: 19:00 (18:00 en Canarias). México : 11:00 AM

: 11:00 AM Colombia : 12:00 AM.

: 12:00 AM. Venezuela y Chile : 1:00 PM.

: 1:00 PM. Argentina: 2:00 PM.

Se espera, sobre todo, que Google anuncie un montón de novedades relacionadas con la inteligencia artificial. Su apuesta por Gemini está siendo bastante fuerte y viendo las novedades de OpenAI, cabe esperar que Google no quiera quedarse atrás.

No se espera nada de hardware, pero sí alguna que otra mención a los principales sistemas operativos, a saber: Android, Google TV, Android Auto y Wear OS.