iPhone 14: sigue la Keynote de Apple de hoy en directo con nosotros

Ha llegado el día. Hoy, tras infinidad de filtraciones y rumores, vamos a conocer los iPhone 14. La Keynote de Apple, bautizada como "Far out", tendrá lugar hoy, 7 de septiembre, a las 19:00 hora peninsular española y promete ser un evento lleno de novedades. Porque sí, estarán los iPhone 14, pero seguramente no sean los únicos dispositivos que veamos.

Es, sin duda, un evento importante y, como no podría ser de otra manera, podrás seguirla en directo con nosotros. Podrás hacerlo en ElStream, nuestro canal de Twitch; en nuestro perfil de Twitter @xataka y en nuestra página de directos. Los horarios según regiones son los que siguen:

España : 19:00 (18:00 en Canarias).

: 19:00 (18:00 en Canarias). México y Colombia : 12:00 PM.

: 12:00 PM. Venezuela : 1:00 PM

: 1:00 PM Chile y Argentina: 2:00 PM.

Qué esperamos ver

El principal protagonista de la conferencia de Apple será el iPhone 14 o, mejor dicho, los iPhone 14, ya que esperamos cuatro dispositivos: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Hay muchas incógnitas alrededor de los mismos, como si se desharán o no del notch, si veremos o no un salto en resolución en sus cámaras o si todos montarán el Apple A16 Bionic, ya que hay rumores que señalan que solo los Pro incorporarán el nuevo procesador de Apple.

Más allá de los iPhone 14, también es de esperar que veamos el Apple Watch Series 8, un nuevo Apple Watch SE (que quizá sustituya al vetusto Apple Watch Series 3) y un Apple Watch Pro diseñado para deportistas. Sobre estos relojes se han escrito ríos de tinta, pero todo apunta a diseños curvos, mayor tamaño y, en el caso del Pro, un nuevo botón personalizable.

En tercer lugar, seguramente asistamos al lanzamiento de los AirPods Pro 2. Esta nueva generación de auriculares con cancelación de ruido activa, afirman los rumores, pondrá sobre la mesa un cambio completo en el diseño y eliminaría el mástil, asemejándose más a los Pixel Buds. También es posible que veamos un nuevo iPad para estudiantes (tendría sentido lanzarlo en esta fecha).

Finalmente, y no por ello menos importante, si todo va como debería hoy tendría que confirmarse la fecha de lanzamiento de iOS 16 y WatchOS 9, algo que seguramente sea la semana que viene. iPadOS 16 sabemos que llegará más tarde. Va a ser un evento cargadito y ¡esperamos que lo sigas con nosotros!