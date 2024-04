WhatsApp no envía mensajes en Android Auto: los usuarios informan de problemas con la app

Si en los últimos días has estado utilizando Android Auto y no estás pudiendo enviar correctamente mensajes de WhatsApp, no estás solo. A través del foro de Google y de Reddit, son muchos los usuarios que están reportando fallos con el servicio.

Qué está pasando. Los mensajes entrantes se pueden leer perfectamente, pero es imposible enviar nuevos mensajes ni respuestas. Esto es lo que reportan varios usuarios a través de los foros de Google y Reddit.

"Le pido a Android auto que envíe un WhatsApp, pasa por todo el proceso y dice que lo ha enviado, pero cuando miro en WhatsApp no se ha enviado ningún mensaje. Esto ha estado funcionando bien hasta hace un día. Ni siquiera sabía que pasaba hasta que miré a mi teléfono después de que me detuve. No entendía por qué no recibía respuesta. ¿Es un problema de actualización de WhatsApp o de Android Auto? "

Los usuarios de ambos foros responden que les sucede exactamente lo mismo: el sistema es incapaz de enviar respuestas, aunque informe de que lo ha hecho. En algunos casos, hay usuarios sufriendo el problema desde hace algunas semanas.

A qué puede deberse. Por el momento, parece que el problema no se debe a una actualización de WhatsApp o de Android Auto, sino que podría venir del lado del servidor. Google no ha hecho declaraciones oficiales al respecto sobre el problema, que parece afectar a una minoría de usuarios.

Tanto Android Auto como WhatsApp están funcionando, ya que es posible recibir los mensajes. Pero algo está impidiendo que los mensajes que enviamos a través de Android Auto se envíe correctamente. No sabemos qué es.

¿Posibles soluciones? Al no ser, a priori, un error de actualizaciones, poco se puede hacer para solucionarlo. Como solemos recomendar en cualquier aplicación Android, borrar caché tanto de Android Auto como de WhatsApp puede ayudar a mantener limpia la app. Pero, en caso de que el problema venga del lado de los servidores, no solucionaría el problema.

Un problema temporal y minoritario. Aunque son varios los usuarios que reportan el error, no parece un problema de afección masiva. De hecho, en mi caso particular con un móvil de Motorola conectado a un Seat Ibiza, los mensajes de WhatsApp se envían correctamente.

El problema debería solucionarse en los próximos días, y actualizaremos este artículo en el caso de que Google proporcione respuesta oficial al problema.

Imagen | Xataka

