Si la pregunta es si Tesla podría ir a peor, un periodista tiene la respuesta: han desaparecido 1.400 millones de dólares

El fabricante de coches de Elon Musk no está pasando por su mejor momento financiero con sus acciones cayendo en picado desde hace semanas. Por si fuera poco, Dan McCrum, el periodista que destapó el fraude de Wirecard, ha puesto en evidencia un posible agujero de 1.400 millones de dólares en la contabilidad de Tesla. La noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los inversores de Tesla, ya molestos por la crisis que ha provocado las decisiones políticas de su CEO al frente de DOGE.

Este potencial descuadre ha desatado una serie de interrogantes sobre la transparencia y la fiabilidad de la información financiera que proporciona Tesla. Si este descuadre en el flujo de caja no se resuelve con celeridad, podría tener consecuencias reputacionales para el futuro de la compañía y la percepción que los inversores tienen sobre la gestión de Elon Musk al frente.

El agujero negro: 1.400 millones de dólares sin explicación. El periodista publicaba un completo análisis del hallazgo en el Financial Times que ha dejado al descubierto un desfase de 1.400 millones de dólares en el flujo de caja de Tesla. Según McCrum, Tesla ha puesto toda la carne en el asador de la IA y tiene previsto hacer inversiones por valor de 11.000 millones de dólares anuales en desarrollar infraestructura para IA.

Eso lleva a que su volumen de caja en efectivo sea mayor de lo habitual. En el marco de estas inversiones previstas, en el tercer y cuarto trimestre combinados de 2024, Tesla gastó 6.300 millones de dólares en “compras de propiedades y equipos, excluidos arrendamientos financieros, netos de ventas”, según los estados de flujo de caja que publicaba en sus cuentas. Sin embargo, en el balance general, el valor bruto de la propiedad, planta y equipo solo aumentó 4.900 millones de dólares en ese período, hasta alcanzar los 51.000 millones de dólares. Eso deja un descuadre entre gasto y activos de 1.400 millones de dólares.

Las cuentas están auditadas. Como la gran mayoría de grandes compañías, las cuentas de Tesla están auditadas por consultoras externas. PwC se encarga de estas auditorías desde 2005. Varios expertos contables confirmaban a Fortune que existen justificaciones plausibles para este descuadre que podrían no reflejarse en los estados financieros de Tesla. No obstante, es de esperar que las cifras relevantes coincidan para una empresa en la que han caído las ventas pero no muestra graves problemas en sus activos, apuntaba a Fortune Tim Morrison, profesor de contabilidad en Notre Dame y exsocio de auditoría de la consultora EY. PwC ha auditado las finanzas de Tesla desde 2005.

"Si tenían números incorrectos, entonces eso sería una señal de alerta relacionada con los controles de auditoría", aseguraba Morrison haciendo un llamamiento a la cautela. Tendremos que ver si PwC o la empresa ofrecen alguna aclaración", declaraba a Fortune Garrett Nelson, vicepresidente y analista de acciones de la consultora CFRA Research.

Señales de alerta que Tesla debería aclarar. Luzi Hail, profesora de contabilidad en la Wharton School, destacaba en el Financial Times que "La razón por la que las cifras reportadas no cuadran completamente en la mayoría de los casos es que solo vemos los cambios netos en estas cuentas, pero no tenemos todas las transacciones detalladas que se han llevado a cabo. Quizás se vendieron parte de estos activos y desconocemos su valor contable neto".

Dan McCrum destacaba en su artículo que este descuadre bien podrían corregirse en un ajuste contable en el próximo trimestre debido al desfase en la anotación de los valores. El año pasado, Tesla generó 15.000 millones de dólares de flujo de caja operativo. Invirtió 11.000 millones de dólares en sus negocios y no pagó dividendos ni recompró acciones con su abultada liquidez. Sin embargo, Tesla también recaudó 3.900 millones de dólares de nueva financiación, además de los 2.600 millones de dólares de 2023.

No obstante, el periodista avisa que podría ser una señal de alerta que ya se ha visto anteriormente en casos como el de Wirecard, por lo que Tesla debería ofrecer una respuesta convincente a esas dudas contables.

Los fantasmas del pasado de Tesla. Esta no es la primera vez que se acusa a Tesla y a Elon Musk de manipular las cifras de la compañía. En el pasado, ya han surgido sospechas sobre la forma en que Tesla presenta sus resultados financieros y sobre la veracidad de sus proyecciones de crecimiento.

Esta situación evoca inevitablemente el recuerdo de Enron, la empresa energética que se declaró en bancarrota en 2001 tras destaparse un fraude contable de proporciones gigantescas. Como señala el CEO de Asana en el artículo de Fortune, "Tesla podría ser el próximo Enron" si se confirma que Elon Musk ha engañado a clientes e inversores.

En Xataka | Son fundadores y ultrarricos, pero no siempre han conducido supercoches de lujo: un repaso por los coches de los millonarios tech

Imagen | Flickr (NASA HQ PHOTO), Unsplash (Dmitry Novikov)