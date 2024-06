Si la pregunta es cuántas cervezas puedo tomarme sin dar positivo, la respuesta es: ninguna

Cuántas cervezas podré tomarme sin dar positivo. Es una pregunta que, más que probablemente, buena parte de los españoles se han podido hacer alguna vez. La DGT lo tiene claro: al volante, cero alcohol. Pese a ello, la propia Guardia Civil ha dado alguna pista en el pasado de cuántas cervezas necesitan un hombre o una mujer adultos.

Ya te adelanto que la respuesta puede no gustarte.

Los límites de la DGT. Actualmente, el límite establecido por la Dirección General de Tráfico para el alcohol en aire espirado es de 0,25 mg/l. En el caso de conductores noveles la cifra baja considerablemente, hasta los 0,15 mg/l de alcohol en aire aspirado.

Las multas y puntos a detraer. Sobrepasar estas cantidades, aunque sea en una décima, supone una infracción grave que detrae cuatro puntos y 500 euros de sanción (250 pronto pago). En el caso de conductores con una tasa superior a 0,50 mg/l, la multa asciende a 6 puntos y 1.000 euros.

En caso de que estemos por encima de los 0,60 mg/l estaremos incurriendo en un delito penal, enfrentándonos a una condena de entre tres y seis meses de prisión, así como a la pérdida del permiso de conducir en un periodo de uno a cuatro años.

Las cervezas que puedo tomarme. Según comparten DGT y Guardia Civil, un varón adulto de entre 70 y 80kg de peso puede dar positivo a partir de 330ml de alcohol: un solo tercio. En el caso de las mujeres, beber esta cantidad de cerveza puede llegar a suponer 0,5 mg/l de alcohol en aire aspirado.

Pese a estas cifras, los datos no son matemáticos. Que demos o no positivo depende de una cantidad innumerable de factores, desde la altura, peso, capacidad de absorción de alcohol del cuerpo, momento del día, tipo de bebida ingerida, etc.

Si bien la cifra es variable, las autoridades advierten de que es posible dar positivo con un solo tercio, siendo más que conveniente tener claro que la cantidad ideal de alcohol al volante es solo una: 0,0.

El impacto del alcohol al volante. Según la DGT, entre un 30 y un 50% de los accidentes mortales tienen que ver con el consumo de alcohol. Una cifra altísima que debería sobrar para reflexionar sobre el beber y conducir.

"Con una alcoholemia de 0,5 gr de etanol por litro de sangre se multiplica por dos el riesgo de sufrir un colisión, y con 0,8 gr/l el riesgo es 5 veces mayor, y continua aumentando a medida que lo hace el nivel de alcohol en sangre. No sólo aumenta el riesgo de sufrir un accidente, también lo hace el riesgo de sufrir lesiones y la probabilidad de que estas sean mortales."

La DGT también advierte que mitos como hacer unas flexiones antes del control, comer chicle o beber mucha agua no acaban teniendo apenas impacto en el dato que chivará el alcoholímetro.

