Europa ha visto cómo su tráfico aéreo colapsaba con miles de viajeros perjudicados en España. El motivo: Francia

"Hoy teníamos que volver a casa y el primer vuelo disponible es el 8 de julio. No tenemos piso, no encontramos hotel, ni coche, ni tren. No encontramos nada". El comentario es de Mariano Mignola, un turista italiano que el viernes de la semana pasada sufrió en sus carnes los efectos de la huelga de controladores aéreos de Francia justo cuando se preparaba para coger un vuelo en Orly con sus hijos.

Su caso no es único y refleja una realidad alarmante que ha sacudido al sector, tanto en Francia como en el resto de Europa, incluida por supuesto España: la capacidad de los controladores galos para noquear el tráfico europeo.

¿Qué ha pasado? Que los controladores aéreos franceses han demostrado su capacidad de presión. Y a lo grande, dentro y fuera de su país. El jueves 3 y viernes 4, justo cuando miles de europeos hacían las maletas para empezar sus vacaciones, el colectivo convocó un parón que puso patas arriba el tráfico aéreo del continente.

La huelga la organizó UNSA-ICNA (el sindicato USAC-CGT también se sumó) tras dos reuniones infructuosas con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y un propósito claro: mejorar las condiciones de los trabajadores. Según precisa Le Monde, se extendió a 270 de una plantilla total de 1.400 controladores.

¿Afectó al tráfico? Sí. El jueves el parón se había dejado sentir ya en 11 aeropuertos de la red francesa y algunos de los más relevantes del país se vieron obligados a suprimir el 25% de toda su programación. Para atajar el problema y ajustar la operativa al número de controladores disponibles, el viernes la DGAC incluso pidió a las aerolíneas que cancelasen alrededor del 40% de sus vuelos en las tres principales terminales de París. Ni por esas evitó el intenso chorreo de quejas de turistas, compañías e incluso asociaciones profesionales.

¿Puede medirse el impacto? Sí. El sector no ha tardado en compartir cifras que dan una idea de la repercusión que tuvo la huelga en el tráfico aéreo, tanto el francés como el de otras naciones. "Está paralizando innecesariamente los cielos europeos durante le Grand Départ, uno de los fines de semana más concurridos para los viajes", denunciaba el jueves Airlines for Europe (A4E), una asociación que incluye a Ryanair, Air France-KKM, Lufthansa, British Airways y EasyJet.

Para demostrarlo compartía algunas cifras: más de 1.500 vuelos cancelados, casi 300.000 pasajeros afectados y más de 500.000 minutos en retrasos (equivalente a un año entero). Y eso, recalcaba, cuando la huelga aún no había concluido.

¿Hay más datos? Sí. A4E no fue el único en alertar de las consecuencias de la huelga para el sector europeo. En su último informe semanal Eurocontrol reconoce que la red se vio "afectada de forma significativa" por el parón y habla de retrasos que achaca directamente a lo ocurrido en las torres de control de Francia.

Según sus cálculos, la huelga acumuló importantes retraso en la gestión del tráfico, tanto de forma directa como indirecta. En cuanto a las operaciones, su balance es rotundo: "3.343 vuelos menos desde/hacia aeropuertos franceses en comparación con la semana anterior y […], 1.206 sobrevuelos menos del espacio aéreo galo".

¿Afectó a España? Sí. Y de forma clara. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) hizo balance ayer de lo ocurrido y llegó a la conclusión de que "uno de cada tres vuelos operados en España" el jueves y viernes se vio afectado por la huelga. En tráfico eso equivale a casi 2.000 vuelos con salida o llegada España con retrasos y miles de pasajeros perjudicados. El colectivo estima que durante los días de parón el retraso medio de los vuelos afectados en nuestro país rondó los 42 minutos.

"El jueves 1.082 vuelos operados en España (el 31% de los vuelos) sufrieron retrasos debido a la huelga en el control aéreo galo, con una media de 49 minutos por vuelo. El viernes se vieron afectados 873 vuelos (el 23%) con una media de 33 minutos por vuelo", precisa. Con esas cifras sobre la mesa, aclara, España sería el segundo país más afectado, por detrás de Francia. Allí estima que la operativa directa (despegues y aterrizajes) descendió un 32% debido a las protestas.

¿Qué opina el sector? Alerta del impacto en el tráfico aéreo y el turismo. De hecho ALA reclama que se protejan con "urgencia" los sobrevuelos en Francia cuando los controladores del país se declaren en huelga para "evitar perjuicios a pasajeros y compañías aéreas". No sería nada nuevo, recuerda: ya se hace en Italia, Grecia o España. "Los ciudadanos no pueden ser cautivos de los paros de los controladores en Francia, cuya afectación se extiende más allá de sus fronteras, impactando de forma preocupante en nuestro país", clama su presidente.

Muy crítico se ha mostrado también el director general de Ryanair, Michael O´Leary, quien ha recordado que mucho de los pasajeros afectados no volaban con origen o destino Francia, sino que atravesaban el espacio aéreo del país. "No tiene ningún sentido y resulta sumamente injusto para los pasajeros y las familias de la UE que se van de vacaciones", recalca el directivo, que ya ha pedido a Ursula von der Leyen que adopte "medidas urgentes" para proteger los sobrevuelos.

"Es inaceptable que los vuelos que sobrevuelan Francia y que podrían operar sin interrupciones se cancelen innecesariamente, simplemente porque la Comisión Europea no protege los vuelos de sobrevuelo ni defiende el mercado único".

Imágenes | Charles (Flickr) y Vincent Desjardins (Flickr)

En Xataka | Llevamos años atando cintas a las maletas para identificarlas en el aeropuerto. Sus empleados advierten que es una pésima idea