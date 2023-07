Pedalear con ChatGPT de asistente: Carbon One es la primera bicicleta eléctrica en incluir al chatbot de moda

ChatGPT, dentro de un futuro no muy lejano, será parte de los sistemas de navegación en vehículos. Mercedes ya está probando su integración en fase beta y el fabricante alemán de bicicletas Urtopia ha demostrado recientemente que no solo el automóvil se beneficiará de estas implementaciones: las bicicletas también tendrán su trozo del pastel.

La primera bicicleta eléctrica inteligente con integración de ChatGPT. Así define la compañía a su nueva Carbon One, presentada en EUROBIKE 2023, feria de bicicletas que se celebró en las últimas semanas del pasado mes.

¿Qué usos puede tener ChatGPT en una bicicleta eléctrica? En el vídeo de demostración publicado por Urtopía, se muestran diversos escenarios de uso. La Carbon One, mediante implementación de comandos de voz potenciados por ChatGPT, es capaz de responder a las preguntas que le haga el usuario.

Desde quién es (el asistente de la bicicleta), hasta detallar los beneficios de conducir una e-Bike o, siendo más prácticos, preguntarle acerca de rutas en bicicleta por nuestra ciudad (o cualquier zona en la que nos encontremos), conocer las instrucciones para arreglar algún elemento de la bicicleta, etc.

Esta e-Bike incluye navegación por GPS, por lo que las instrucciones de ChatGPT pueden vincularse al sistema de navegación para establecer la ruta. No es una información tan actualizada como la de cualquier sistema basado en Google Maps o Apple Maps, todo sea dicho de paso.

Amén de navegación GPS e integración de comandos de voz mediante ChatGPT, esta Carbon One de Urtopía es compatible con plataformas como Apple Health o Strava, con el fin de poder llevar un registro de nuestros progresos mediante los datos que se volcarán en tiempo real en el smartphone.

Respecto a las características de la bicicleta eléctrica, al estar basada en la ya existente Carbon One, hablamos de un vehículo con conectividad 4G mediante eSIM, giroscopio y GPS, una velocidad máxima de 25 kilómetros hora en modo eléctrico, autonomía de hasta 100km, peso de tan solo 15 kg y doble motor de 250 + 250W.

No hay, por el momento, precio ni disponibilidad para esta versión de la Carbon One. No obstante, teniendo en cuenta que la carbon One tiene un precio base de 3.299 euros, podemos hacernos una idea del ticket final que tendrá el modelo con ChatGPT.

Imagen | Urtopia

