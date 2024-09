El paradero del primer coche de Aston Martin es un enigma desde 1924. Ahora ha activado una peculiar caza del tesoro

La historia del motor tiene sus propios misterios. Y uno de los más fascinantes lo protagoniza Aston Martin, la marca británica que ha ganado fama mundial por sus diseños y fabricar algunos de los vehículos más icónicos de James Bond en la gran pantalla. Durante el verano de 1914 el embrión de la empresa ensambló un bólido con el número de chasis A1, aunque su parecido con los cubos de carbón le valió el apodo mucho menos glamuroso de 'Coal Scuttle'. Diez años después, en 1924, se le perdió la pista y hoy nadie sabe si sigue de una pieza y, si es así, dónde se oculta.

Un grupo de apasionados de la marca quiere resolver el misterio.

¿Qué ha pasado? Que Aston Martin Heritage Trust (AMHT) se ha propuesto resolver de una vez por todas el gran misterio de la compañía británica: averiguar qué ha pasado con el A1, el primer coche construido por Bramford & Martin Ldt, la empresa que acabaría reconvirtiéndose en Aston Martin. Hace unos días AMGHT lanzó un llamamiento público a través de X para que cualquiera que tenga una pista sobre el A1 la comparta. El Objetivo es simple: encontrar el tesoro.

¿Pero qué buscan? Con suerte, encontrarlo. Eso, claro está, siempre y cuando el 'Coal Scuttle' haya logrado sobrevivir al paso del tiempo y se conserve más o menos intacto 110 años después de abandonar los talleres de la compañía Bramford & Martin Ldt. En su mensaje el AMHT subraya que está buscando pistas sobre el bólido por su valor "inestimable" para los amantes del fabricante británico.

"Hacemos un llamamiento a los entusiastas de los automóviles del mundo para que revisen sus garajes, cobertizos, graneros y tiendas en busca de posibles rastros del coche desaparecido", explica la organización. No lo tendrá fácil. Como recuerda el propio AMHT, al 'Coal Scuttle' se le perdió la vista hace justo un siglo, en 1924. Quienes quieran ayudar a resolver el enigma de Aston Martin pueden ponerse en contacto con la organización a través de un formulario disponible en su web.

¿Por qué es tan importante? Porque es una pieza única. Única y clave en la historia ya no solo de Aston Martin, sino de la automoción británica. El A1 'Coal Scuttle' fue el primer automóvil fabricado por Bamford & Martin Ltd, firma creada en 1913 y que no tardó en convertirse en Aston Martin. Se ensambló con el número de chasis A1 durante el verano de 1914, gracias al trabajo de un grupo de ingenieros liderados por Lionel Martin y Robert Bamford, los responsables de la marca.

No mucho después, a mediados de marzo de 1915, a pesar del turbulento telón de fondo de la Primera Guerra Mundial, el bólido de Bramford y Martin se registró en en Trowbridge, Wilshire, Reino Unido. Se conocía como el 'Coal Scuttle AM 4656'. la web especializada Classic & Sport Car relata que una vez finalizada la guerra, su fabricante lo inscribió en una prueba celebrada entre Londres y Edimburgo en la que el vehículo demostró que era mucho más que un simple "cubo de carbón".

"¿Estará colgado de alguna pared?" Por lo pronto la peculiar búsqueda del tesoro ha activado la imaginación del AMHT, una organización fundada por Aston Martin Owners Club en 1998 para proteger la valiosa colección que sus miembros. En su web la AMHT presumede ser la responsable del Museo Aston Martin, una institución localizada en Oxfordshire que repasa la historia de la compañía y en la que se exhiben algunos modelos emblemáticos, como el A3, Vantage 1972 o Ulster.

"Si finalmente fue desguazado, ¿sobrevivieron partes, como la hermosa carcasa del radiador? Al ser el primer Aston Martin, el automóvil carecía de insignias externas, así que, si el radiador se guardó como recuerdo, ¿estará colgado de alguna pared sin identificar?", reflexionaba hace poco el historiador de la firma y administrador del AMHT, Steve Waddingham, en una entrevista con Classic & Sport Car.

Difícil, pero… ¿Imposible? Encontrar el 'Coal Scuttle' no será una tarea sencilla. El propio Waddingham se plantea diferentes posibilidades. No todas buenas. La carrocería pudo reemplazándose, el chasis quizás se haya reutilizado o puede que solo se conserven piezas. A todo eso se le suma además el tiempo que ha pasado desde 1924, un largo y convulso siglo durante el que el Coal Scuttle AM 4656 bien ha podido sufrir todo tipo de contratiempos y calamidades.

Una cosa es sin embargo que sea difícil encontrarlo y otra distinta que sea una misión imposible. Hay precedentes que animan a no perder la esperanza. "El Aston Martin más antiguo conocido, el prototipo A3, sobrevivió muchos años oculto bajo una carrocería casera. Así pues, ¿el 'Coal Scuttle' sobrevivió de otra forma? ¿Están los restos oxidados en algún huerto o escondidos en un granero? Todo es posible".

