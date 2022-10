Pure Electric Advance y Advance Flex: el patinete eléctrico más compacto quiere acabar con su mayor debilidad

La gama de patinetes de Pure Electric se amplía con dos nuevas interesantes propuestas en las que se ha trabajado para dotar de una mayor comodidad al usuario y ofrecer algunas soluciones de movilidad especialmente diseñadas para mejorar la seguridad a bordo.

La marca se ha propuesto rediseñar lo que, hasta ahora, se ha convertido en el estándar de los patinetes eléctricos urbanos. Con una nueva plataforma y otro tipo de soluciones, aseguran que la mejoría en la estabilidad es evidente. Además, aporta un diseño distintivo que lo desmarca de cualquier otro producto en el mercado.

Ficha técnica de los Pure Electric Advance y Advance Flex

Pure Advance Pure Advance+ Pure Advance Flex VELOCIDAD Hasta 25 km/h. Hasta 25 km/h. Hasta 25 km/h. DIMENSIONES Y PESO Medidas por confirmar. 16 kg de peso. Medidas por confirmar. 16 kg de peso. Medidas por confirmar. 16 kg de peso. CARGA MÁXIMA Por confirmar. Por confirmar. Por confirmar. AUTONOMÍA 40 kilómetros. 50 kilómetros. 40 kilómetros. BATERÍA Capacidad por confirmar. Motor de 500W. 710 W de potencia máxima. Capacidad por confirmar. Motor de 500W. 710 W de potencia máxima. Capacidad por confirmar. Motor de 500W. 710 W de potencia máxima. SEGURIDAD Intermitentes. Doble soporte para los pies. Freno delantero de tambor y freno trasero regenerativo. Intermitentes. Doble soporte para los pies. Freno delantero de tambor y freno trasero regenerativo. Intermitentes. Doble soporte para los pies. Freno delantero de tambor y freno trasero regenerativo. CONECTIVIDAD Por confirmar. PRECIO 899 euros. 999 euros. 1.199 euros.

El diseño al servicio de la función

Hace unos meses, conté en este artículo mi experiencia utilizando asiduamente un patinete eléctrico en una ciudad como Madrid. En él explicaba que gran parte de las ventajas de un patinete ya las encontraba en mi bicicleta y que su principal desventaja, la estabilidad, también la solucionaba con ella.

La estabilidad no es solo un problema que he sufrido yo de primera mano. Los usuarios de patinetes eléctricos son conscientes de su debilidad en caso de ser sorprendido por un bache y la mayor parte de las personas con las que he hablado y que estarían dispuestas a utilizar este medio de transporte, observan en la estabilidad uno de sus puntos más desfavorables.

Pure Electric está dispuesto a solucionar este problema con su gama Advance y Advance Flex. Ambos patinetes cuentan con dos reposapiés que sobresalen de su plataforma central. Así, los usuarios están más cerca del suelo y en una posición que se asemeja a la que tendrían de pie, mejorando su estabilidad y la comodidad en los viajes más largos.

Además, la marca aprovecha estos dos reposapiés para incluir dos intermitentes con una fina línea lumínica. De esta manera, las maniobras se señalizan con una mayor facilidad y no obligan a despegar una de las dos manos del manillar, lo que reduce la seguridad a bordo. Los intermitentes también cuentan con una línea LED frontal y dos detalles en los laterales del manillar para avisar de la maniobra y ser visto por delante o por el lateral.

A esto hay que sumar que la luz delantera es cuatro veces más brillante que sus patinetes eléctricos pasados y que la trasera aumenta su intensidad cuando el conductor aplica fuerza sobre el freno. Estos frenos son de tambor en su rueda delantera y regenerativo en la trasera.

En cuanto a las diferencias entre los Pure Advance y Pure Advance Flex, esta última gama se ha diseñado para mejorar el traslado del patinete. Se pliega en cinco pasos y permite reducir al mínimo el tamaño del patinete, para trasladarlo con mayor comodidad en el transporte público o para guardarlo en una oficina.

Si hablamos de sus características técnicas, ambas gamas cuentan con motores de 500 W que pueden alcanzar picos máximos de potencia de hasta 710 W. También los dos patinetes eléctricos cuentan con neumáticos de diez pulgadas sin cámara de aire y certificación IP65 para su protección frente al agua.

Respecto a la autonomía, la gama Pure Advance ofrece, al menos, 40 kilómetros, que puede alcanzar los 50 kilómetros si se opta por la gama Pure Advance+. La versión más compacta, la gama Pure Advance Flex se mantiene en los 40 kilómetros de autonomía.

La nueva gama Pure Electric Advance y Advance Flex están ya disponibles mediante una prerreserva que exige una señal de 20 euros y tienen un precio de partida de 899 euros para la gama Advance, mientras que por el Advance Flex será necesario desembolsar 1.199 euros.