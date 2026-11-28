Hace poco más de una semana, varias personas (incluida la tripulación) acabaron heridas en un vuelo entre Puerto Rico y Florida. En octubre, otro avión tuvo que aterrizar antes de tiempo en Miami con ocho heridos. En agosto, 20 vuelos tuvieron que ser suspendidos en Colorado. En mayo, otras diez personas tuvieron que ser atendidas. Esta vez el vuelo salía de Brisbane (Australia).

Podríamos seguir con el repaso pero estos son los casos más llamativos de los últimos seis meses. Todos ellos han acabado con algún tipo de intervención a los pasajeros. Y todos ellos tienen algo en común: turbulencias.

Porque, efectivamente, no te estás volviendo loco. Las turbulencias en los aviones son cada vez más frecuentes. Y aunque los expertos piden tranquilidad y aseguran que no son un problema real para los vuelos, no deja de ser desagradable sentir cómo un avión se zarandea a miles de metros sobre el suelo.

Sí, no es cosa de tu imaginación

"Si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo". Con estas palabras trataba un piloto de tranquilizar a los pasajeros en un vuelo de Ibiza a Palma el pasado mes de septiembre. El motivo es que había puesto en marcha una maniobra poco habitual, descendiendo 2.000 pies (unos 600 metros) para salvar un tramo que se hubiera convertido en fuertes sacudidas.

El mensaje enviado desde la cabina es el mismo que envían los expertos una vez han tomado tierra. Perico Durán, comandante y autor del libro "Volar sin miedo", aseguraba en Cadena Ser que "nunca ha habido un accidente por turbulencias". Sergio Hidalgo, ingeniero aeroespacial, aseguraba en The Wild Project que "es imposible" que una turbulencia derribe un avión.

Con todo, no hay que dejar pasar que se trata de una verdadera incomodidad y que en los casos más extremos, como los arriba mencionados, pueden provocar heridos durante un vuelo. Por eso, no deja de ser importante llevar el cinturón puesto siempre que estemos sentados durante el vuelo.

Y es que, como explican en CNN, en un caso extremo los viajeros pueden acabar con algunos miembros rotos. Es lo que le pasó a quienes acompañaban a Andrew Davies, quien contaba su experiencia a este medio donde, además, se aprovecha para explicar por qué las turbulencias son cada vez más frecuentes.

Una turbulencia se produce cuando se da una variación brusca del flujo de aire que corta el avión. La mayoría de ellas se producen por causas meteorológicas, como la formación de nubes que mueven el aire verticalmente. Pero también son habituales en zonas montañosas y las conocidas como zonas de corrientes de chorro, como se llama a espacios muy estrechos con corrientes de aire muy fuertes en la alta atmósfera. Incluso se pueden experimentar turbulencias generadas por el propio avión cuando ambas alas reciben fuertes corrientes de aire al mismo tiempo.

Como buena parte de esas turbulencias son consecuencia de la formación de nubes, es más habitual que éstas se produzcan en zonas cálidas. Y es que, el sol calienta la tierra o el agua, el aire caliente sube y genera esa fuerza vertical sobre el avión. Para entenderlo fácilmente, el aire funciona como cuando ponemos el aire acondicionado del coche. Es mejor apuntar el aire frío al techo por que éste pesa más y cae, refrescando el habitáculo más rápidamente. Al contrario, el aire caliente sube con rapidez y es lo que mueve el avión.

Como te puedes ir imaginando, hay un motivo evidente para que las turbulencias en los vuelos son cada vez más habituales: el cambio climático.

Las turbulencias son algo que más o menos se puede predecir con la tecnología actual. Al menos, aquellas más "tradicionales". Y es que los radares de los aviones pueden localizar fácilmente los flujos de aire más violentos que se producen por el impacto contra una cadena montañosa o las mencionadas "corrientes de chorro". Sin embargo, se hace difícil predecir aquellas que se produce con "aire limpio".

Éstas últimas, explican en CNN se producen porque el calentamiento de la tierra favorece la formación de corrientes de aire que avanzan verticalmente con mayor rapidez y violencia. Incluso cuando no hay a la vista una tormenta, lo que pilla desprevenidos a los pilotos y la propia tecnología del avión.

No es causal, por tanto, que los casos mencionados en la primera parte del artículo se produjeran en vuelos donde la temperatura del agua es más alta. Son los casos donde las turbulencias tienen los efectos más graves pero que hayan aumentado en todo el mundo, provocando ciertas incomodidades en vuelos habitualmente tranquilos es consecuencia de una temperatura de la tierra más y más alta.

Foto | Claudio Schwarz

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