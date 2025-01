Los millonarios han pagado fortunas por coches clásicos con tecnología moderna: Lamborghini ha dicho que con ellos no cuenten

Los superdeportivos clásicos o de ediciones exclusivas se han convertido en un activo de inversión tan atractivo como el arte o los inmuebles. Por eso, son muchos los que miman hasta el extremo sus piezas de colección de cuatro ruedas.

Sin embargo, hemos visto inumerables casos en los que estas piezas de museo han sido maltratadas y abandonadas a su suerte en cobertizos e incluso olvidados en descampados en medio de la nada. Para ellos, la restauración es la única opción para recuperar su esplendor pretérito. No obstante, si se trata de un Lamborghini, no les pidas cambiar ni el más mínimo tornillo con respecto al original. La respuesta será contundente: no.

La modernidad retro

Lo retro está más de moda que nunca. El nuevo Renault 5 eléctrico es el mejor ejemplo de ello, conservando la esencia y el estilo de los modelos que se fabricaron en los años 70 y 80, pero con ese aire futurista tan refrescante que lo está convirtiendo en un superventas en Francia.

Siguiendo esa tendencia, hay muchos talleres de modificación que se encargan de restaurar coches clásicos que se encontraban en un estado deplorable, añadiéndole distintas prestaciones electrónicas, pantallas o accesorios que no incluían los modelos originales.

Ante el creciente interés por los coches clásicos y las restauraciones que incrementen su valor, Lamborghini creó su división Polo Storico hace más de una década. No obstante, para algunos será tentador conducir un superdeportivo clásico, pero con las prestaciones y comodidades de un coche moderno. Visto el auge de las personalizaciones en los superdeportivos de lujo, seguro que muchos millonarios pagarían fortunas por una edición "restmod" de un clásico de Lamborghini.

No es un solo un coche, es un legado

Sin embargo, para Lamborghini, ese concepto es poco menos que un sacrilegio. Giuliano Cassataro, jefe de servicio de Polo Storico, declaraba a The Drive que "para nosotros, solo hay un Countach. Hubo diferentes series del Countach, pero no se nos permite cambiar nada en el coche. Nació en ese año, con este color, con esta configuración y con este interior, y debe ser como era".

Tal y como mi compañero Alberto de la Torre comprobó de primera mano, el objetivo de Polo Storico es que aquellos propietarios de un Lamborghini, puedan restaurarlo a su estado original de fábrica. Otra de las misiones de esta división es la de certificar que los clásicos de la marca, no han sufrido modificaciones en sus piezas originales que pueda alterar su valor.

Para los técnicos de Lamborghini, modificar uno de estos clásicos para ofrecer una nueva visión. Sería como reinventar la historia. Por ello, no dudan de echar mano de su archivo documental para que la restauración de los modelos clásicos se lleve a cabo de forma minuciosa. Tras su restauración los coches vuelven al mismo estado que tenía cuando salió de su línea producción. Mismos colores, mismos materiales y mismos acabados.

Otras marcas como Jaguar o Porsche si están jugando la baza del "restmod", creando nuevas ediciones limitadas de sus coches clásicos para crear una nueva pieza de colección exclusiva con un acabado único por el que los clientes pueden pagar hasta el doble de lo que costaba el modelo original.

De hecho, estas ediciones especiales están reportando cuantiosos beneficios a los fabricantes de coches de lujo, que han encontrado en la personalización de sus coches un filón para incrementar la factura final de compra.

Pero en Lamborghini, ya consideran que cada uno de sus coches es único en sí mismo. Un ejemplo del trabajo de esta división de restauración fue el Lamborghini Miura SVR que la marca "rescató" de la extinción para devolverlo a la vida en plena forma cincuenta años más tarde.

En su lugar, los de Sant'Agata Bolognese prefieren reimaginar cómo serían algunos de sus modelos más emblemáticos si hubieran nacido algunas décadas más tarde, con tributos a su legado como el Aventador Miura Homage.

Imagen | Lamborghini, RM Sotheby's (Patrick Ernzen)