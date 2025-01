McLaren solo envió cinco unidades de este Senna LM a EEUU: un millonario las compró todas para ser el único en conducirlo

Los fabricantes de superdeportivos conocen bien a sus clientes y saben perfectamente cómo llamar su atención. Uno de los métodos más eficaces es el uso del marketing de escasez, o crear unidades limitadas superexclusivas que solo los clientes más fieles (y adinerados) podrán lucir en sus colecciones personales. Según publicaba Marca, la venta de una de las unidades más exclusivas de la marca británica sorprendió incluso a los responsables de McLaren.

Unidades limitadas de un modelo ya limitado. En 2018 McLaren presentaba el McLaren Senna, un superdeportivo con el que la marca homenajeaba al campeón brasileño que llevó al límite a los monoplazas MP4 de la firma. Del Senna solo se iban a fabricar 500 unidades, pero la marca se guardaba un as en la manga: una edición especial "Le Mans", con una estética todavía más deportiva, de la que McLaren solo fabricaría 20 unidades. De esas 20 unidades, solo cinco se iban a adaptar a las especificaciones estadounidenses.

Los McLaren Senna base tuvieron muy buena acogida, pero su edición especial LM fue un visto y no visto. No se conoce el precio de compra de estas unidades limitadas del Senna LM, pero el modelo "base" del Senna se vendió por 900.000 euros, por lo que no es descabellado pensar que su edición especial superara con creces el millón de euros.

Solo cinco para EEUU. Tal y como apuntaban desde el diario Marca, en McLaren estaban seguros del éxito de la edición vitaminada del McLaren Senna, y solo tenían que levantar el teléfono para ofrecérselo a sus mejores clientes. La sorpresa fue cuando, según el diario deportivo, en la primera de esas llamadas en 2019, un millonario afincado en Florida les dijo que se quedaba con las cinco unidades que iban a enviar a EEUU.

De ese modo, el millonario, del que no ha trascendido su identidad, se aseguraba que nadie más en ese rincón del mundo iba a conducir un coche como los suyos, al menos hasta que la marca permitiera su venta en el mercado de segunda mano. Una restricción muy habitual en este tipo de coches.

45 CV de puro oro. Además de tener un diseño más agresivo y aerodinámico que el Senna original, la edición "Le Mans" exprimía un poco más las prestaciones que ofrecía el motor V8 biturbo de 4,0 litros de 800 CV del Senna.

El Senna LM incluía llantas diseñadas por OZ, cobertura interior del capó recubierta de oro de 24 quilates para soportar las altas temperaturas del motor, cuatro salidas de escape con acabado en oro y unos pistones modificados que le permitían un empuje de 845 CV.

Modelos exclusivos muy cotizados. Si ya de por sí las unidades limitadas de estos supercoches ya se cotizan muy al alza, la historia de "los cinco LM de Florida" hace que estas unidades sean todavía más apreciadas y su afortunado propietario puede obtener mayor rentabilidad con ellas por su exclusividad.

Según publicaba Car and Driver en 2019, una unidad limitada del McLaren F1 LM se convirtió en el McLaren más caro jamás vendido, alcanzando un precio de 19,8 millones de dólares. Por el momento, el único Senna LM de 2020 que ha salido a subasta ha sido una unidad ubicada en Paris en 2024, que contaba con tan solo 43 km en su cuentakilómetros, y se subastó en RM Sotheby's por 1,6 millones de euros.

Imagen | RM Sotheby's (Culap)