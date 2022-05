Si mi coche no tiene pantalla, me la invento: ya hay quien utiliza su tableta como sistema de infoentretenimiento

Cuando Tesla empezó a generalizarse por las calles de nuestro país, lo primero que solía escuchar era un "vaya pantalla". De hecho, todavía tengo conocidos y familiares que no siguen de cerca el mercado del automóvil y todavía se sorprenden con la impresionante pantalla central de los eléctricos estadounidenses. Y hay quien ya opta por una solución más sencilla, económica e igual de vistosa.

Gigante. En poco más de una década hemos pasado de vehículos sin pantalla de infoentretenimiento a inmensos paneles centrales. Tesla es solo un ejemplo, pero Mercedes también llamó hace unos años la atención con su doble pantalla sin solución de continuidad (ya no hablamos de su Hyperscreen). Otros, como Renault, han optado por verticalizar el panel, como Tesla. Otros, prefieren hacerlo ellos mismos.

Yo me lo guiso... Otra solución realmente interesante es la que nos traen nuestros compañeros de Applesfera. En Reddit hay un buen puñado de usuarios que muestran cómo adaptan su iPad para utilizarlo como el sistema de infoentretenimiento en vehículos más antiguos. Una solución sencilla (y "barata") para tener una pantalla más grande o, simplemente, tener una pantalla.

Un particular Apple CarPlay. O Android Auto. Para sacarle todo el provecho, los usuarios bien utilizan la tableta con su propia tarifa de datos o comparten la del vehículo para poder utilizar el navegador, Apple Music o Spotify, por poner unos ejemplos. Además, con el modo "No molestar" pueden controlar las notificaciones que les llegan para limitar las distracciones.

De quita y pon. Uno de los mayores inconvenientes que tiene el sistema es tener que retirar el aparato cuando el conductor abandona el coche. Aunque la mayor parte utilizan soportes adecuados al modelo, los usuarios parecen coincidir que, lo más sencillo, es utilizar un enganche imantado, lo que facilita la instalación y su retirada cada vez que lo emplean.

Cuidado. Evidentemente, utilizar una tableta de grandes dimensiones en un vehículo que no está preparado para ello puede tener sus inconvenientes y hasta sus peligros. Por ejemplo, es posible que la instalación del iPad tape los mandos del sistema de climatización o, lo que es más peligroso, botones como el Warning. Por tanto, si estás pensando en hacer una instalación similar, ten mucho cuidado.

¿Legal? En España, utilizar el iPad como un sistema de infoentretenimiento no es un motivo suficiente para ser multado, aunque hay que tener algo en cuenta. Si la tableta está colocada en un lugar que no interfiera en nuestra mirada a la carretera o la complique, no deberíamos tener ningún problema. En caso de no respetar esto último, la multa es de 100 euros.

Además, utilizar el móvil con las manos es motivo suficiente para castigar al conductor con 200 euros de multa y seis puntos menos en el carné de conducir. Pero hay que tener en cuenta que también se castiga su uso sobre un soporte, en este caso con 200 euros y tres puntos menos. Este último caso también se repite en caso de estar "utilizando manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación", por lo que manejar la tableta mientras se conduce puede ser motivo de sanción.

Foto: Applesfera