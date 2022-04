Hay tan poco litio que las marcas de coches eléctricos ya se plantean minarlo o importarlo ellas mismas

Hay varios motivos por los que el coche eléctrico sigue siendo caro. Más allá de la comparación con las prestaciones (en autonomía) con un vehículo de combustión y que la oferta para la producción de coches supera a la demanda, lo que favorece vender vehículos más caros y, a ojos de las administraciones, limpios, hay un detalle que no se puede pasar por alto: el precio del litio. Este componente está llevando a medidas desesperadas a las compañías.

No hay litio suficiente. Es algo de lo que se lleva avisando varios años pero cuya problemática se ha agravado este año. No hay una oferta suficiente de litio para alimentar todas las baterías de coches eléctricos. Sumado a los constantes problemas de suministro, esta materia prima ha disparado su precio. Tanto que entre enero de 2021 y el mismo mes de 2022 ha quintuplicado su precio.

Riesgos. Con el precio del litio disparado, hace meses que la histeria se ha apoderado de los mercados, con grandes fabricantes haciendo compras de pánico que han repercutido... en un mayor precio del litio. Un circulo vicioso que no se puede solucionar a menos que se aumente la producción de litio. Y, pese a todo, abrir una fábrica de litio es un proceso que lleva años y que, en Europa, levanta grandes dudas por su alto impacto medioambiental, como ya sucede en Extremadura, donde hay uno de los grandes yacimientos del continente.

Viejas promesas. Con la cadena de suministro rota, los fabricantes han empezado a moverse y a tomar medidas desesperadas. Un ejemplo es el mensaje que Elon Musk mandaba a través de Twitter este mismo mes de abril: si el precio del litio no baja, a Tesla no le quedará otra que minarlo. Y es que, a pesar de los altos costes de este tipo de instalaciones, los altos precios actuales podrían compensar el "yo me lo guiso, yo me lo como".

Price of lithium has gone to insane levels! Tesla might actually have to get into the mining & refining directly at scale, unless costs improve.



There is no shortage of the element itself, as lithium is almost everywhere on Earth, but pace of extraction/refinement is slow.