Hay una función secreta en Google Maps para recibir indicaciones extra en Android Auto. Así es cómo se activa

Si utilizas Google Maps para navegar con tu coche ejecutando Android Auto, te habrás dado cuenta de que hay un problema relativamente recurrente: los cruces. La aplicación nos avisa por voz, nos indica la maniobra que tenemos que realizar y, aún así, en ocasiones es prácticamente imposible enterarse de cuál era exactamente el recorrido que nos pedía.

Una posible solución es pedirle a nuestro copiloto que haga zoom sobre la pantalla del coche para ampliar el mapa y ver del todo bien cómo es la intersección. La otra, aplicar un truco bastante desconocido que acabamos de conocer gracias a nuestros compañeros de Xataka Android.

Cuando se aproxima un cruce, Google Maps nos muestra en su apartado superior información sobre el carril (o los carriles) en los que nos debemos ubicar, mediante flechas que indican la dirección que debemos seguir. Si nuestra pantalla no es muy grande o no dedicamos suficiente tiempo a leer la pantalla (algo normal si vamos conduciendo) es fácil que no nos queden tan claras las indicaciones.

Lo que no sabíamos era que, si pulsamos sobre el bocadillo en el que Maps nos muestra las salidas y las flechas, podemos hacer que la pantalla avance. De esta forma, sabremos el recorrido exacto que debemos seguir no solo en la siguiente intersección, sino en todas las del recorrido.

Basta con hacer un gesto de deslizamiento, como muestran en este vídeo de Reddit, para ir avanzando entre las indicaciones de la ruta. Es una forma rápida, pero bastante desconocida, para navegar sabiendo al detalle las intersecciones que nos quedan en el trayecto.

