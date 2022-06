La gran derrota del coche europeo: la lista de los más vendidos en el mundo augura malas noticias

Ya tenemos lista de los 110 coches más vendidos del mundo. Y una tendencia se confirma, Europa ha desaparecido en este listado. Ni Volkswagen consigue colarse con uno de sus modelos entre los diez superventas mundiales. De hecho, su aparición explica claramente cuáles son las tendencias de la industria.

Mirando al este. Felipe Muñoz es analista de Jato Dynamics, una de las referencias cuando se trata de entender cómo funciona la industria automovilística. En su cuenta de Twitter ha compartido un exhaustivo análisis en el que lista los 110 modelos más vendidos en todo el mundo, con los datos de 106 mercados y el 99% de los que se pueden llegar a recopilar.

El resultado es la confirmación de que Asia domina el panorama automovilístico. Tanto por venta de vehículos como por peso en la compra de los modelos fabricados. Ocho de los diez primeros modelos de la lista pertenecen a firmas asiáticas y suman catorce si lo ampliamos a los veinte primeros.

I made it! The most accurate and detailed global ranking by models. Thanks to the support of many of you, I was able to gather data for 106 markets around the world, counting for more than 99% of the global's total. Full ranking here: https://t.co/LtGGdQtofD pic.twitter.com/w4CKC4OHPk