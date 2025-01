El Gobierno no consigue sacar adelante su último Decreto Ómnibus: las ayudas al transporte quedan suspendidas

Se adelantó en los últimos días del mes de diciembre. Se repitió en los primeros días del año 2025. Se especificaron en la propia página de La Moncloa el pasado lunes 20 de enero. Y hoy, 22 de enero, han caído. Al menos de momento porque el decreto que contemplaba las ayudas al transporte público no ha sido aprobado.

177 votos. Esos han sido los votos que han confirmado el "no" al decreto ómnibus que el Gobierno pretendía aprobar en el Congreso de los Diputados y que no ha salido adelante. Con los votos en contra de Junts y el Partido Popular, el decreto que contemplaba una subida de las pensiones, dinero para los afectados por la DANA valenciana y las ayudas al transporte no han salido adelante.

El Ómnibus. El Decreto Ómnibus es una fórmula que ya ha utilizado el Gobierno en otras ocasiones y que se hizo famoso en 2022 para prorrogar el uso de las mascarillas.

En este tipo de decretos se contemplan diversas medidas de todo tipo que poco tienen que ver entre ellas. De esta manera, se fuerza a los distintos grupos parlamentarios a votar a su favor para sacar las medidas propuestas por ellos adelante pero, al mismo tiempo, también se dan salida a otras de complicado recorrido.

¿Qué ayudas se han perdido? Las ayudas al transporte comprometidas para este 2025 eran las mismas que se han venido aplicando a lo largo de 2024, las cuales se habían prorrogado hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, caerán desde mañana al no haber superado la prueba de fuego del Congreso de los Diputados.

Las ayudas perdidas se resumen en:

Abonos gratuitos cuatrimestrales de Cercanías, Rodalies y los servicios de Media Distancia con origen y destino ya predefinido. La gratuidad de la alta velocidad entre Alicante y Murcia, Ourense y A Coruña y Segovia y Madrid, así como los servicios de Cercanías y Ancho Métrico de Asturias y Cantabria o el servicio Avant Express de Barcelona a Tortosa, excluido el origen/destino Barcelona-Tarragona.

Descuentos del 50% para usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios Avant, declarados como obligación de servicio público y la rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45).

Abonos y títulos multiviaje gratuitos en las lineas de autobuses de titularidad estatal.

La rebaja de, al menos, el 50% en los títulos multiviaje del transporte público urbano (incluidas las bicicletas públicas), dependiente de un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma (el 30% de la rebaja la aportaba el Estado). En Canarias y Baleares, la ayuda al transporte público urbano era del 100% durante todo 2025.

¿A cuánto ascendían las ayudas?. Estas ayudas que pretendía aprobar el Gobierno con el Decreto Óminbus que no ha salido adelante se han cifrado en 1.600 millones de euros. El dinero destinado debía cubrir unas ayudas que ya se venían aplicando en 2024 y que fueron ampliadas hasta el 30 de junio de 2025 añadiendo la novedad de que también cubrirían los servicios de bicicletas públicas.

¿Qué pasa ahora? El problema es que estos abonos o títulos multiviaje gratuitos o rebajados ya se han estado vendiendo los primeros días del año. Según recogen en El País, fuentes ministeriales han asegurado que quienes ya se hayan hecho con uno podrán seguir utilizándolo durante todo el cuatrimestre pues "cuentan con un derecho adquirido".

Sin embargo, desde mañana estos abonos transporte o títulos multiviaje de precio reducido o gratuitos no deberían estar ya activos. Queda la duda de saber qué pasará en los títulos expedidos por los ayuntamientos y las comunidades autónomas ya que la financiación de la ayuda corría en parte desde el Gobierno y el montante restante desde las instituciones regionales.

¿Volverán? Es algo que tampoco está claro. Al menos en el corto plazo. Desde Junts y desde el Partido Popular, que con sus negativas han impedido sacar adelante el Decreto Ómnibus que contemplaba las ayudas, han recalcado que están dispuestos a apoyar las ayudas al transporte o la subida de las pensiones pero que ambas medidas deberán votarse por separado de las contempladas en lo votado hoy.

Foto | Arne Müseler y Xataka

