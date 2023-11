El esperado coche eléctrico de Xiaomi, al descubierto: primeras imágenes y características de su homologación en China

Hace tiempo que se viene hablando del primer coche eléctrico de Xiaomi. Si bien el proyecto no es ningún secreto, la compañía china ha desvelado una escasa cantidad de información del mismo, guardándose la mayoría de sus secretos para más adelante. Este presumible plan, no obstante, no podrá cumplirse a la perfección, y he aquí el por qué.

Este miércoles han salido a la luz las primeras imágenes y características del coche. Y no es que Xiaomi las haya publicado. Ha sido el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China que, como parte del proceso de homologación de nuevos vehículos publica una lista con estos en su página web. Esto no ha pasado para nada desapercibido.

Así es el coche eléctrico de Xiaomi

Las filtraciones de los últimos meses nos han servido para hacernos una idea del coche de la firma asiática. Ahora, no obstante, tenemos información proveniente de un regulador local, lo que nos permite conocer mucho más de cerca el esperado proyecto. Lo primero que hemos confirmado es que se trata de una berlina y no una SUV.

Como podemos ver en las imágenes, el coche tiene un exterior que transmite una sensación de elegancia y calidad, aunque sus líneas de diseño nos resultan familiares a otras propuestas que hay en el mercado. El coche tiene cuatro puertas, cinco plazas y destaca un imponente cuadro de sensores situado en el parabrisas.

El Xiaomi SU7, que es como se llamará el coche, ha sido presentado ante el regulador en al menos dos versiones distintas. Una de ellas contará con el mencionado cuadro de sensores y otro lo tendrá ausente. En este lugar, precisamente, es donde se espera que habiten LiDAR y/o radares para funciones de asistencia a la conducción.

Desconocemos, eso sí, qué nivel de asistencia ofrecerá la compañía. Lo que sí sabemos es que, tal y como se había rumoreado, el vehículo no será fabricado por Xiaomi. El encargado de hacer realidad el proyecto será Beijing Automotive Industry Holding Co., mayormente conocido como BAIC, es decir, una firma con experiencia.

La gestión para obtener la homologación en China también nos ha regalado más detalles interesantes. Se espera que el coche de 2,66 toneladas alcance una velocidad máxima de 265 kilómetros por hora. Además, que equipe baterías Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. y BYD Co., dependiendo de la motorización (doble o simple).

No es ningún secreto que Xiaomi se ha esforzado por desarrollar un potente ecosistema de productos para sus clientes, que va mucho más allá de televisores, teléfonos inteligentes y portátiles. Pronto también tendrá un coche que llegará en versiones SU7, el SU7 Pro y el SU7 Max. Además, se comercializará una variante Founders Edition.

Imágenes: Ministerio de Industria y Tecnología de la Información

