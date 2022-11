Un código QR, un microchip o cualquier otra cosa: el futuro de las matrículas de la DGT aún es incierto

Tres letras (a las que hay que quitar las vocales y otras problemáticas en la impresión, como la Ñ o la Q) y cuatro números. Este es el sistema que lleva implementando la DGT en nuestras matrículas para numerar los vehículos que salen al mercado en España desde septiembre del año 2000.

22 años más tarde, el último gran cambio ha sido la adopción de la nueva nomenclatura MBB para los vehículos que están siendo matriculados. El dato deja a las claras que al sistema le queda mucha vida por delante hasta llegar a la 9999 ZZZ. Sin embargo, un tema ha corrido en los últimos días: la DGT utilizará códigos QR cuando la numeración se agote. ¿Es cierto?

Un código QR o cualquier otra cosa

Es una información que ha ido ganando fuerza conforme han ido pasando los días. La posibilidad de que la DGT utilice un código QR para obtener toda la información de nuestros vehículos en un instante es, de momento, eso mismo: una posibilidad.

Una posibilidad sobre la que no hay nada hablado, ni planteado, ni en desarrollo. Esto es lo que nos confirman desde la DGT. Desde Tráfico nos recalcan que no hay ningún plan en marcha. El sistema de numeración actual no debería agotarse hasta más allá del año 2050. Por lo que el organismo no está estudiando qué hacer a 30 años vista.

Tampoco hay nada encima de la mesa sobre la incorporación de un microchip en las placas de matrícula (otra de las posibilidades comentadas) que puedan darnos información sobre si el coche ha pasado la ITV, tiene el seguro en vigor o cualquier otro dato interesante para los organismos.

El uso de un código QR tiene cierta lógica. De hecho, la DGT ha impulsado que los nuevos patinetes que se vendan en nuestro país tengan que contar con uno a través del cual cualquiera pueda saber qué capacidades técnicas tiene el vehículo. Sin embargo, nada de esto hay para el futuro de nuestros vehículos.

Y es que, si el uso de un QR en los patinetes actuales tiene cierta lógica, al ritmo que evolucionan los cambios tecnológicos, plantearse si este sistema seguirá vigente dentro de 30 años es como lanzar una moneda al aire. Confiar en que los QR, para entonces, no sean algo del pasado es hacer castillos en el aire.