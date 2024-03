Los coches híbridos más baratos que se pueden comprar (2024)

El mercado del coche híbrido es, en estos momentos, uno de los más competidos en nuestro país. Teniendo en cuenta que la microhibridación otorga etiqueta ECO de la DGT, los fabricantes han puesto muchos esfuerzos en este tipo de tecnología, conscientes de que puede decantar la balanza a la hora de realizar una compra.

Así, tanto los microhíbridos como los híbridos eléctricos entran en la misma categoría en nuestro país. Esto ha llevado a que los automóviles híbridos representen la mayor cuota de mercado en estos momentos, por delante de los gasolina. El 32% de los coches comprados en España son híbridos.

Dado su peso en el mercado, vamos a repasar cuáles son los coches más baratos en esta categoría.

Los coches híbridos más baratos que se pueden comprar

En estos momentos, es tan barato comprar un vehículo híbrido en nuestro país como un coche puro de combustión. Decantarse por uno u otro dependerá de nuestras preferencias y exigencias en el día a día pero, en estos momentos, ya no es necesario invertir más dinero por un híbrido que en otra tecnología.

Sí es evidente que el coche eléctrico más barato o el híbrido enchufable más barato siguen quedando lejos de los modelos aquí contemplados, por lo que esta es una buena alternativa sensiblemente más asequible.

Por ello, nos hemos puesto una barrera de 25.000 euros como dinero máximo a invertir en nuestros coches y, de esta manera, tener una verdadera fotografía de cuáles son los coches híbridos más baratos que se pueden comprar en España este 2024.

Fiat Panda (desde 14.450 euros)

En estos momentos, el coche híbrido más barato de España. Estamos ante un coche con etiqueta ECO gracias a un sistema de hibridación ligera que apoya un motor de gasolina tricilíndrico 1.0 de 69 CV. Una potencia que se puede quedar justa en carretera pero que tiene mucho sentido en el cometido de este coche.

Hablamos de un vehículo de apenas 3,65 metros de largo que maximiza su espacio interior para posicionarse como una de las mejores alternativas para moverse por ciudad al precio más bajo sin renunciar a la comodidad en los recados diarios o a llevar a cuatro personas en su interior. En estos momentos, una campaña promocional lo deja por debajo de los 13.000 euros.

Fiat 500 (desde 16.750 euros)

Mismo motor que el Fiat Panda (incluido el mismo sistema microhíbrido) pero con una carrocería mucho más atractiva si se prioriza la estética. Es un coche 10 centímetros más pequeño que el Fiat Panda, lo que gana muchos enteros a la hora de aparcar pero los pierde en practicidad. Sus plazas traseras son casi testimoniales o, como mucho, útiles para los más pequeños de la casa.

En estos momentos se puede comprar online por menos de 15.000 euros.

Suzuki Ignis (desde 18.274 euros)

Un SUV con una de esas estéticas que odias o te enamoran. En este caso hablamos de un coche ligeramente de mayor tamaño que el Fiat Panda pero que se queda todavía en unos interesantes 3,70 metros para disfrutar en el entorno urbano. Por su tipo de carrocería, destaca por su espacio interior en tamaño reducido y un maletero de 260 litros. Su versión más modesta tiene un bloque de 83 CV, suficiente para la ciudad.

Suzuki Swift (desde 18.759 euros)

La alternativa si no somos de SUV urbanos la tiene Suzuki en el Swift. Lejos queda el más picante Swift Sport pero si no demandamos tanto, el Swift ofrece exactamente los mismos atributos mecánicos (microhibridación y 83 CV) que el Ignis y, además, gana un pelín de maletero para dejarlo en 265 litros. No es tan cómodo para subir y bajar del coche pero sí ganamos una posición de conducción más baja (si eso nos gusta) por un precio casi calcado.

Dacia Duster (desde 18.948 euros)

Un modelo que se ha caracterizado por ser uno de los coches más polivalentes del momento. Aquí quedarán satisfechos los compradores que busquen: un SUV, un un gran maletero, un coche con etiqueta ECO y un automóvil con capacidades de todoterreno de verdad.

El Dacia Duster con tecnología microhíbrida no tiene rival en este segmento por tamaño y precio. El motor es de 130 CV y podemos encontrarlo en versiones superiores ya en formato 4x4. Además, Dacia ha dado un enorme lavado de cara a su estética para hacerla un poco más refinada.

Hyundai Bayon (desde 19.055 euros)

Uno de los coches más particulares (estéticamente) de los últimos años. Uno de esos coches que estamos perdiendo y que han representado una grandísima solución para un enorme número de conductores. Este coche representa una excelente opción para quien quiere un coche parra el día a día con un gran maletero (411 litros) y un motor de 100 CV con etiqueta ECO que cumplirá sobradamente en la carretera.

Hyundai i20 (desde 19.590 euros)

El Hyundai i20 microhíbrido repite la fórmula del Bayon. De hecho, es su versión no levantada. Perfecto para quien busca ese "coche para todo" por no mucho dinero, con etiqueta ECO y un motor de 100 CV que garantiza escapadas fuera de la ciudad con un extra de seguridad. Su maletero de 352 litros puede ser suficiente para muchas familias.

Mazda 2 (desde 20.311 euros)

Un coche que comparte desarrollo con el Toyota Yaris, por eso son muy similares estéticamente, tanto por fuera como por dentro. En el lado bueno está la fiabilidad que ofrecen ambas marcas, tanto Mazda como Toyota, lo que nos asegura un buen coche en materia de calidad. Lo malo, Mazda está en precios un poco por encima de la competencia y en este caso sólo nos alcanza para el motor microhibridado 1.5 de apenas 66 CV. Una buena opción para moverse por ciudad, pero solo eso.

Peugeot 208 (desde 21.400 euros)

Un coche que también se mueve en los cuatro metros de largo pero que, al contrario que el Mazda 2, supera (por poco) los 300 litros de maletero. Su gran ventaja es que aunque no es tan espacioso como los Hyundai i20 y Kia Stonic, sí cuenta con un motor que también alcanza los 100 CV de potencia. Y estamos ante un coche con un motor eléctrico de 23 CV, por lo que el empuje se notará más que en otros microhíbridos.

Renault Captur (desde 21.949 euros)

Una muy buena opción para quien busque un coche que se mueva bien en el entorno urbano pero que cumpla fuera de la ciudad por tamaño (422 litros de maletero), habitabilidad interior y potencia en el motor (140 CV con un bloque microhíbrido). Renault tiene en este coche una opción que puede ser una gran alternativa para un enorme número de conductores.

Renault Clio (desde 21.974 euros)

Un clásico de nuestras carreteras y el primer híbrido (no microhíbrido) que aparece en nuestra lista. Estamos ante un coche que está impulsado por un potente conjunto que entrega hasta 145 CV en la suma del motor de gasolina y su motor eléctrico (este de 49 CV). Una muy buena opción si, además de la ciudad, vamos a pisar mucha carretera y queremos viajar tranquilos. Eso sí, la hibridación resta maletero y nos tendremos que conformar con 259 litros.

Kia Stonic (desde 22.399 euros)

Concepto de "coche para todo" con etiqueta ECO pero, esta vez, en formato SUV. Como Hyundai y Kia comparten desarrollos e inversiones, encontramos el mismo formato mecánico que ya hemos visto en el Hyundai i20. Motor microhíbrido 1.2 de gasolina con 100 CV de potencia. En esta ocasión se mantienen los 352 litros del maletero pero se gana un poco de comodidad gracias a la carrocería sobrelevada.

Toyota Yaris (desde 22.399 euros)

Exactamente el mismo precio para el Toyota Yaris que para el Kia Stonic. Eso sí, con el Yaris tenemos un coche híbrido eléctrico y con la fiabilidad de Toyota en esta tecnología, sobradamente comprobada. La cara negativa es que hablamos de un coche ligeramente más pequeño (no llega a los cuatro metros) y un maletero reducido de 270 litros. Su bloque híbrido genera hasta 120 CV de potencia pero su particular cambio CVT puede ser un hándicap para algunos conductores.

Suzuki Vitara (24.014 euros)

Quien busque un modelo que puede hacer algunas funciones de todoterreno a un precio todavía asequible, en el Vitara encuentra además un coche con pegatina ECO de la DGT. Es un coche que ya se planta en los 4,17 metros, por lo que ganamos espacio interior y, sobre todo, en las plazas traseras. Su maletero, en cambio, se queda en 362 litros. El motor es un gasolina 1.4 de microhibridación para generar 129 CV.

Mitsubishi ASX (desde 24.790 euros)

El hermano gemelo del Renault Captur hasta el punto de que comparte tamaño, potencia (microhíbrido de 140 CV), volumen de maletero (422 litro) y una estética que es, claramente, heredada del lenguaje de diseño de Renault. Elegir uno u otro, por tanto, dependerá exclusivamente de las ofertas puntuales que podamos encontrar, afinidad con la marca o confianza en su servicio postventa.

En Xataka | Coche híbrido, híbrido enchufable o eléctrico: cuál comprar en función del uso y ventajas de cada uno

Fotos | Fiat, Suzuki, Dacia, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Peugeot, Renault y Mitsubishi