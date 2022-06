La ciudad de provincias española que se ha convertido en un modelo mundial para el urbanismo sin coches

El metro de Pontevedra es con toda probabilidad el más peculiar de España. Con las principales urbes apostando por el transporte eléctrico, el hidrógeno, las flotas públicas de VMP o los vehículos compartidos, en Pontevedra han optado por lo más práctico: un servicio de metro que funciona… a patas. Literalmente. Desde hace años la ciudad dispone de una red de rutas a pie, con recorridos que vertebran el casco urbano y permiten situarse en cualquier punto en apenas 20 minutos.

El servicio se llama Metrominuto y puede sonar a gesto amable, una campaña naif para animar a los vecinos a dejar los vehículos en el garaje y que se dediquen a patear su ciudad; pero en el caso de Pontevedra es mucho más, una auténtica planificación para que la gente se desplace a pie de forma eficiente. Y lo es por una razón muy simple: en el centro de Pontevedra casi no hay coches.

Hace 23 años, con vecinos, comerciantes y parte de la clase política en contra, el gobierno municipal de Pontevedra decidió dar un giro radical a su política de movilidad, restringir al máximo el tránsito de vehículos en su casco urbano e iniciar un ambicioso proceso de peatonalización.

En agosto de 1999, un mes después de llegar a la alcaldía, Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG, dictaba una ordenanza para retirar cientos de vehículos del centro e iniciar la peatonalización de alrededor de 300.000 metros cuadrados (m2). No está mal en un municipio de 118,2 km2.

Hoy puede que los vientos soplen en otra dirección, pero a finales de los años 90, una época de vacas gordas, la gente estaba más pendiente de comprarse el último Ford Focus o el Peugeot 206 que en sacar coches de la ciudad. A Lores y su equipo la medida les costó rechazo y un largo pleito. Dos décadas después, sin embargo, sigue en el poder y Pontevedra no ha parado de recibir reconocimientos por un modelo de peatonalización que es referente internacional.

La ciudad ha protagonizado un reportaje en The Guardian, recibió el Premio Hábitat de Naciones Unidas (ONU), sirvió de modelo a otras ciudades dentro y fuera de España y maneja algunas cifras que hablan por sí solas. De los 80.000 vehículos que circulaban por el centro urbano a finales de los 90, se había pasado en 2018 a apenas 7.000 y tanto las emisiones de CO2 como la siniestralidad se han desplomado: la primera cayó un 70% y en la segunda el balance de fallecidos en siniestros de tráfico pasó de los 30 registrados en la década 1996-2006 a apenas tres entre 2006 y 2016.

En febrero de 2021 la ciudad celebraba de hecho un hito que suena a ciencia ficción en la mayoría de grandes metrópolis: su primera década libre de muertos en accidentes de tráfico urbanos. Tiene su lógica: el 70% de los desplazamientos que los pontevedreses cubrían antes en coche privado los completan ahora con una alternativa más ecológica y saludable, a pie o en bicicleta.

