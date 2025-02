Ciudad de México se ha inventado una nueva "multa" para los conductores temerarios: ponerles a pasear perros

Viernes, 12 del mediodía. Necesitamos aparcar para hacer una gestión y lo dejamos en una zona de carga y descarga. Multa al canto. O quizás nos saltemos un semáforo con cámara. O aparquemos en una plaza de minusválidos. En definitiva, cometemos una infracción, nos pillan y toca pagar. Pero, ¿y si en lugar de dinero, pudiéramos saldar la multa con servicios comunitarios? ¿Y si esos servicios fueran algo como pasear perros sin hogar?

Pues eso es, precisamente, lo que implantaron hace unos meses en Ciudad de México. Y, parece que está funcionando.

Trabajo comunitario canino. Realizar esos trabajos comunitarios para saldar nuestra deuda es algo que no siempre está disponible, siendo la vía más directa el pago de la multa con efectivo o tarjeta. Sin embargo, el pasado 23 de diciembre, Ciudad de México puso en marcha una iniciativa para saldar esa deuda con un trabajo comunitario muy especial: el cuidado de perros.

Así, en el Centro de Transferencia Canino, los infractores pueden echar una mano con tareas como la limpieza y el mantenimiento de las áreas en la que se encuentran los perros, así como dar paseos con ellos. Estos perros son rescatados para que no estén en las calles y el objetivo es que acaben en alguna familia.

Infracciones. En el mensaje de la iniciativa se expone que es algo que se puede solicitar si se ha cometido una infracción cívica o en el reglamento de tránsito, pero ¿qué significa realmente? Como expone la Junta Cívica, las infracciones se cometen cuando se ingieren bebidas alcohólicas, se inhalan o fuman estupefacientes en espacio público, se usan esos espacios públicos de formas no permitidas, como montando un mercadillo no consentido, se tira basura a la calle o se maltrata física o verbalmente al prójimo.

También es motivo de multa el exceso de velocidad, dar la vuelta en una zona en la que no está permitido, aparcar donde no podemos o invadir carriles o algo así, común en una de las ciudades con peor tráfico del mundo. Si cometemos cualquier falta de las que contempla la Ley de Cultura Cívica o el Reglamento de Tránsito Local, podemos ser multados y elegir pagar la multa con ese trabajo con perritos.

Éxito. Para ello, la Administración puso en marcha esta iniciativa que se puede solicitar en la web de trámites de Ciudad de México, y parece que la medida está gustando. En Milenio han podido hablar con Jocelyn Romero, encargada de las Jornadas de Trabajo Comunitario, quien comenta que, desde que se puso en marcha el proyecto el pasado 23 de diciembre de 2024, se han inscrito más de 270 personas.

Califica la medida como “un éxito impresionante”. También han hablado con una persona que excedió los límites de velocidad y comenta que, aunque estos trabajos comunitarios no fueron su primera opción para pagar la multa, no se arrepiente. “Me tocaba hacer labor en otro lugar, pintando y limpiando, y cuando me dijeron que había la posibilidad de venir a pasear perros y convivir con ellos, además de ayudarles a limpiar, cancelé la otra opción y me vine. No sabía que aquí había un refugio para perros y, la verdad, está muy bien”, comentó.

Win-win. Según Romero, “la intención es dejar atrás la idea punitiva del gobierno y promover una forma de resarcir las infracciones que beneficie tanto a la comunidad como a los propios infractores”. Y claro, los más beneficiados aquí son los perros. No solo reciben atención y cariño, sino que se familiarizan con más personas, aumentando sus oportunidades de ser adoptados.

Lo ideal es que no tengamos ni que pagar una multa ni hacer trabajos comunitarios debido a nuestras infracciones, pero si hay que pagar una multa, hacerlo ayudando a un perro sin hogar no suena nada mal.

Imágenes | X, Gladysgara

