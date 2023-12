“Más barato que un BMW 330i”: la propietaria de un Tesla Model 3 revela cuánto ha gastado en cinco años con su coche eléctrico

El coche eléctrico, que hasta hace unos años tenía un protagonismo residual, ha ganado mucha presencia. No es ningún secreto que cada vez más personas consideran abrazar esta alternativa de movilidad de cero emisiones, aunque antes de dar este importantísimo paso se suelen tener en cuenta una serie de variables, entre ellas, el desembolso que se tendrá que hacer.

Cuando compramos un vehículo, por lo general, no solo nos fijamos en el precio del mismo, si no también en los términos de financiación, los planes de ayuda del gobierno, los costes de mantenimiento y los impuestos que tendremos que asumir a mediano plazo. Aquí, precisamente, es donde de presenta un dilema: ¿conviene el coche eléctrico en términos económicos?

Lo ideal antes de cerrar el pedido en el concesionario o en la web del fabricante es desglosar cada uno de estos ítems en una calculadora de ahorro y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora bien, la experiencia de quienes ya son propietarios de coches eléctricos puede traducirse en una valiosa aportación, principalmente si el modelo analizado coincide con nuestros deseos.

El coste total de propiedad (TCO) de un Tesla Model 3 después de cinco años

En las últimas semanas, un vídeo de una youtuber estadounidense que ha tenido un Tesla Model 3 durante más de cinco años se ha hecho muy popular. La mujer, llamada Kim Java, cuenta su experiencia con el modelo que presume de más de 120.000 kilómetros. Y lo cierto es que se trata de un análisis interesante dado que el Model 3 es uno de los referentes del sector.

Kim cuenta que compró el vehículo en 2018. El precio del mismo en ese entonces era de 54.000 dólares, pero gracias a un crédito fiscal federal de 7.500 dólares acabó costándole 46.500 dólares. Los gastos en los que ha tenido que asumir la propietaria no han sido demasiados, según ella, y se trata de coche "más conveniente que ha tenido". Veamos.

En cinco años ha pagado 6.211 dólares de seguro, 2.434 dólares de mantenimiento (por el cambio de neumáticos y revisiones periódicas) y 214 dólares de reparaciones. Debemos prestar especial atención a este punto ya que, según Kim, el coche solo sufrió una avería, lo que le obligó a destinar esa cantidad de dinero para reemplazar un brazo de suspensión.

Si hablamos de electricidad, la propietaria del Tesla Model 3 destinó 2.300 dólares en cinco años para hacer funcionar su coche en un estado donde el precio de la electricidad va de 0,11 a 0,14 dólares el kWh. Dado que los vehículos eléctricos no pagan ciertos impuestos que son incluidos en la gasolina, Kim pagó una licencia anual de 840 dólares para poder circular.

Tesla Model 3 (izquierda), BMW 330i (derecha)

En concreto, según sus cálculos, la mujer gastó 11.999 dólares para mantener en funcionamiento el vehículo durante cinco años. Para Java se trata de un coche muy económico. Si sumamos los gastos al precio inicial del vehículos nos encontraríamos con un gasto de 65.999 dólares, pero este balance tiene algunos secretos que merece la pena conocer.

Una parte de esos 65.999 dólares no se ha esfumado en cinco años, si no que ha perdido valor con el paso del tiempo. Estamos hablando de la depreciación del precio del mismo, un ítem clave que el cálculo de Kim no nos muestra, pero que sí podemos encontrar en una comparativa entre un Tesla Model 3 y un BMW 330I 4CYL 2.0 Turbo, que ella misma recomienda.

Precio del MODEL 3 4AWD (sin ayudas): 51.160 dólares

Precio del BMW 330I 4CYL 2.0 TURBO (sin ayudas): 47.513 dólares



MODEL 3 4AWD BMW 330I 4CYL 2.0 TURBO seguro 7.400 dólares 5.346 dólares mantenimiento 2.102 dólares 6.882 dólares reparaciones 2.103 dólares 2.298 dólares impuestos 2.902 dólares 2.728 dólares electricidad/gasolina 2.278 dólares 11.170 dólares financiación a 60 meses 11.963 dólares 11.110 dólares DEPRECIACIÓN 28.747 dólares 26.916 dólares coste de propiedad total 57.495 dólares 66.450 dólares

Tal y como nos muestra la tabla, esta vez sí con variables como la depreciación y el financiación, tener un Tesla Model 3 es mas conveniente a nivel económico que tener un BMW 330I 4CYL 2.0 Turbo después de cinco años y 120.000 kilómetros. En esta tabla notamos algunas diferencias con el caso de la youtuber, como el incremento en le coste de las reparaciones y la ausencia de ayudas.

En cualquier caso, haber comprado el Tesla frente al BMW podría traducirse en un ahorro de 8.955 dólares. A la hora de comprar un vehículo en otro país que no sea Estados Unidos, tocará extrapolar estos datos al mercado en cuestión, pero puede ser un buen punto de partida para entender en qué punto se encuentra el coste de propiedad de un coche eléctrico hoy en día.

