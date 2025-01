El avance más importante de Tesla en los últimos años estaba en un nuevo ordenador. Ahora es todo un problema de seguridad

No están siendo buenos meses para Tesla en lo que a fiabilidad se refiere. Hace apenas quince días, la compañía de Elon Musk llamaba a revisión a 27.000 Cybertruck. Era la quinta llamada a revisión en apenas un año para un modelo que está reduciendo su precio para seguir vendiendo a buen ritmo.

Tampoco el cambio de año parece estar siendo del todo propicio para la marca. Según informaciones de Electrek, la compañía está teniendo problemas con su HW4, la última versión de su ordenador, con graves consecuencias en el comportamiento de sus coches.

Sin funciones automáticas... y otras mucho más importantes

El HW4 es el ordenador que la compañía utiliza en sus nuevos modelos. Cuando este nuevo hardware se presentó de manera oficial ya se hizo hincapié en que sentaría las bases para convertir los vehículos en automóviles con capacidades de nivel 4 de autonomía.

Es decir, los coches que utilizan este hardware deberían poder ofrecer una conducción autónoma total en circunstancias concretas. Pese a ello, si se dan las condiciones, el conductor no debería prestar atención a lo que sucede en la carretera porque el coche debería poder gestionar todos los de imprevistos que se le presenten.

En este cuarto nivel de autonomía, se amplían las posibilidades que ya ofrece el tercer nivel que permite en Estados Unidos viajar a bordo de un Mercedes sin prestar atención a lo que ocurre ante nuestros ojos. Algo que sí ha conseguido la firma germana en Estados Unidos pero que sigue ansiando Tesla.

Estas funciones de conducción autónoma en Tesla hace tiempo que están en entredicho pese a ser la gran promesa de Elon Musk. El pasado año llegó a asegurar que los coches que montaran HW3 también serán actualizables con las funciones autónomas más avanzadas pero retrasó su llegada sin dar una nueva fecha.

Este avance hace tiempo que se posiciona como clave en el futuro de la compañía. De hecho, el propio Elon Musk ha llegado a afirmar que es clave para que un robotaxi de Tesla consigue mejores resultados que los coches autónomos de Cruise pese a realizar pruebas en un tiempo mucho más corto.

Según el CEO de la compañía, Tesla tendrá la ventaja de tener millones de unidades con un software que recopila datos esenciales para entrenar los sistemas de inteligencia artificial que, posteriormente, se emplean en los coches completamente autónomos que Musk quiere poner en las calles, como tarde, antes de que termine 2026.

Pero todo este plan puede haberse encontrado con un escollo importante. Según Electrek, algunos vehículos montados con HW4 están sufriendo importantes problemas. En la publicación aclaran el número pero señalan que no se tratan de casos aislados. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Tesla para confirmar el número de unidades afectadas pero, en el momento de escribir estas líneas, no hemos recibido respuesta.

Según la publicación especializada en vehículos eléctricos, algunos propietarios de estos vehículos están comprobando que los sistemas de seguridad activa, las cámaras o el posicionamiento GPS quedan inutilizados después de unas decenas o cientos de kilómetros circulados.

Se cree que el problema viene derivado de un cortocircuito en la batería de 12 Voltios provocado cuando se calibran las cámaras para utilizar los sistemas de conducción autónoma. Este cortocircuito impide la utilización de cualquier sistema de ayuda a la conducción pero también desactiva funciones de seguridad esenciales como el ABS o el ESP.

Desde Electrek aseguran que los problemas se repiten entre las unidades entregadas a finales de año, cuando la compañía ha pisado el acelerador para aumentar el número de matriculaciones. Explican que no tienen constancia de que Tesla haya referido el problema al NHTSA (agencia dedicada a la seguridad del tráfico en Estados Unidos) pero sí señalan que si la cámara trasera no funciona es motivo suficiente para llamar a una revisión general de los modelos afectados.

Señalan, además, que desde Tesla están quitando hierro al asunto. Según sus informaciones aportadas por fuentes internas, los ingenieros tienen la orden de no dar la voz de alarma sobre el problema, con la intención de que la compañía no se enfrente a una crisis reputacional en la que se pondría en duda las capacidades de conducción autónoma de sus vehículos. Pese a todo, aseguran que el servicio técnico de la compañía está saturado por las quejas de los conductores.

Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que la compañía pasa de puntillas por un problema grave de seguridad. En diciembre de 2023, Reuters aseguraba que Tesla era consciente de que algunos de sus vehículos presentaban graves fallos de diseño que podían terminar en un accidente y que, pese a ello, los pasaron por alto.

En agosto de 2024, The Wall Street Journal aseguraba que los coches de Tesla "chocaban con objetos claramente visibles" con el Full Self Driving (su sistema de ayuda a la conducción más avanzado). Esto habría obligado a la compañía a compartir la información con la NHTSA pero Tesla no habría cumplido su parte y ocultó información clave en decenas de accidentes.

Y a todo lo anterior se suma una investigación de la agencia estatal del pasado mes de octubre de 2024 confirmada por medios como el Washington Post, cuando la NHTSA trató de encontrar la causa de por qué cuatro accidentes (con un peatón fallecido) se habían producido en condiciones de baja visibilidad cuando el sistema de ayuda a la conducción Autopilot estaba activado.

Foto | Tesla

