Los activistas anti-coche de San Francisco están boicoteando a los coches autónomos. Poniendo conos

Incluso cuando los coches autónomos aún no han demostrado ser mejores que los conductores humanos en muchos aspectos, su expansión en las ciudades es un hecho . Algunas compañías como Waymo o Cruise están lanzando servicios de robotaxi en ciudades de EEUU , tratando de expandir tanto sus horas de operación como su territorio. Pero el hecho de que sólo los organismos reguladores estatales puedan decidir si los AV operan en las calles locales ha levantado cierta oposición ciudadana.

De igual manera que miles de personas de todo el mundo se unieron a los movimientos contra la construcción de carreteras en la década de 1960 porque ahogaban los centros de las ciudades , los activistas de hoy se han levantado contra los vehículos autónomos con originales formas de vandalismo, como bloquear los coches con un cono .

La "Semana del Cono". Es el apodo que el grupo activista Safe Street Rebel le ha puesto a esta sublevación. Una cruzada contra el vehículo de cuatro ruedas que se está produciendo días antes de una importante reunión de la Comisión de Servicios Públicos de California en la que se aprobará una expansión ilimitada de Servicios de robotaxi Cruise y Waymo en la ciudad de San Francisco.

"Es como si el estado hubiera decidido que estas cosas se despleguen sin el consentimiento de la ciudad o de las personas que la habitan", explica el grupo, que ha comenzado a inhabilitar los coches propiedad de estas empresas colocando conos de tráfico en sus capós, deteniendo su funcionamiento. Algo que, lejos de ser una "broma" como algunos defienden, es una práctica centenaria de los residentes EEUU contra el cochecentrismo .

A group of San Franciscans realized that they can disable Waymo and Cruise robotaxis by placing a traffic cone on the vehicle's hood.



They're now encouraging others to do it: "Hell no, we do not consent to this." pic.twitter.com/ZrYhy4OATy