Se llama Bone Valley, está en el centro de Florida y contiene uno de los mayores depósitos conocidos de fosfato de todo Estados Unidos. La fotografía es particular, igual que encuentras grandes líneas para el transporte de roca salido de sus minas puedes alojarte en resorts gigantescos para jugar al golf sobre algunos de los yacimientos de fósiles prehistóricos más antiguos del país.

Si utilizas una cámara verás, a lo lejos, enormes montañas blancas. Montañas que son un problema para los vecinos. Montañas radioactivas que ya hay quien propone enterrar bajo el asfalto.

Bone Valley. Como decíamos, esta región de Florida es rica en fosfato. A finales del siglo XIX, en plena expansión del ferrocarril, los ingenieros encargados de tirar la línea encontraron que los minerales de la zona contenían restos prehistóricos y altas cantidades de fosfato.

Entonces comenzó una primera extracción minera que marcaría el devenir de la región durante el siglo XX. Se explotó el suelo para exportar dichos fosfatos fuera del país pero también para el uso local, ya que esta sal es especialmente interesante para, entre otras cosas, los fertilizantes.

Pero la actividad minera tiene un inconveniente: genera fosfoyeso. Mucho fosfoyeso. Este residuo sólido se genera durante la producción de ácido fosfórico y es radioactivo. En España, de hecho, lo conocemos bien porque en Huelva han tenido que lidiar con este residuo que, rico en radón, puede generar cáncer cuando supera los niveles máximos tolerables por la población.

Montañas de fosfoyeso. Durante décadas, la explotación minera en Bone Valley fue tan intensa que se han creado montañas y montañas de residuos. En los años 80 se calculaba que habían generado 500 millones de toneladas de este residuo que estaba al aire libre y que cada año sumaban otras 33 millones de toneladas como consecuencia de la explotación.

Aquellas montañas se convirtieron en un peligro para la salud. Al aire y a la vista de todo el mundo, se acumulaban cada año decenas de millones de toneladas de un material radioactivo y potencialmente cancerígeno para los empleados y los vecinos de la zona.

Hasta que tuvieron una idea: enterrarlo.

Las carreteras. En 1986, el Florida Institute of Phosphate Research (FIPR, por sus siglas en inglés) financió un estudio para decidir qué hacían con los residuos de fosfoyeso generados. Se propuso entonces probar a utilizarlos en las capas inferiores de las carreteras. Creían que enterrándolos bajo asfalto podía servir para dar estructura a las nuevas vías y, al mismo tiempo, acabar con el problema de tener montañas radioactivas al aire libre.

Para comprobar si esto era viable, propusieron hacer pruebas en dos tramos. El primero medía unos 2,4 kilómetros en lo que llamaron Parrish Road en el condado de Polk. La segunda fue un tramo de 3,2 kilómetros en el condado de Columbia denominado White Springs Road.

Tres años después. La idea era mezclar el fosfoyeso con arena local y enterrarlo en las bases de la carretera. Por encima se sellaría con asfalto para comprobar si el experimento podía ser la solución definitiva al problema. Sin embargo, la EPA, la agencia encargada de las emisiones contaminantes del país, lo prohibió apenas tres años después de empezar el experimento.

Esta agencia prohibió en 1989 el movimiento de fosfoyeso de las zonas dedicadas para sus residuos. Es decir, prohibió que las montañas pasaran a estar bajo tierra. El motivo es que, señalaban, la radioactividad era demasiado alta y los riesgos de contraer cáncer por parte de los trabajadores eran demasiado altos. No sólo eso, también se consideró que la radioactividad emanada por las carreteras a pesar de haber enterrado los fosfoyesos bajo asfalto era demasiado alta.

¿Tenía algún beneficio? Sí. De hecho, la prohibición llega porque la manipulación de los residuos es demasiado peligrosa y, a juicio de la EPA, el problema no se termina cuando se entierra bajo asfalto. Sin embargo, el uso de fosfoyesos para construir la base de las carreteras tiene su lógica.

Y es que este residuo, mezclado con las arenas locales, generan una gran estabilidad por lo que es una solución barata para construir nuevos pavimentos. Esto es porque se considera un buen aglomerante, reduciendo la plasticidad del terreno. Al mismo tiempo, evidentemente, se reduciría la exposición de unas montañas radioactivas que, ahora mismo se calcula, han superado los 1.000 millones de toneladas.

De vuelta. El debate sobre utilizar este residuo en carreteras estadounidenses se ha vuelto a poner encima de la mesa. Ron DeSantis, quien compitiera con Donald Trump en las primarias del Partido Republicano en 2024 para presentarse a presidente del Gobierno, firmó un año antes la orden de que los funcionarios estudiaran de nuevo el fosfoyeso como material para construir carreteras, aprovechando su posición como Gobernador de Florida.

La decisión abrió un gran debate en la región ya que los ambientalistas se opusieron a ella, recordando que la EPA había prohibido el uso de este residuo en cualquier carretera de Estados Unidos y que sólo lo permitiría bajo estudios realizados por la propia agencia.

Y es que unos pocos años antes, la agencia había empezado a ver con buenos ojos volver a construir carreteras con fosfoyeso pero la oposición ambientalista y la contaminación de aguas en el propio estado de Florida hicieron que la EPA diera marcha atrás y volviera a la prohibición.

Aprobado. Con todo, en 2024, una compañía recibió el visto bueno para empezar a hacer nuevas pruebas para comprobar si el material es útil en la construcción de nuevas carreteras y, sobre todo, si es seguro ya que lo primero parece claro.

Los experimentos se realizan, de nuevo, en el condado de Polk donde ya vimos que se puso en marcha una de las primeras pruebas en los años 80. La idea es utilizar 1.200 toneladas de este material en la construcción de una carretera de poco más de una milla (1,6 kilómetros) de largo.

La decisión ha vuelto a reavivar el debate. Los interesados aseguran que es la mejor manera de dar vida a un residuo para el que no encuentran solución. Los críticos señalan que la EPA está aceptando niveles de radioactividad hasta tres veces superiores a los permitidos en la construcción de la vía.

Foto | Kiam Lem

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