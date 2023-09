10.000 kilómetros al año sin usar combustible: los camiones solares ya son una realidad en Europa

La movilidad solar ha sido durante mucho tiempo considerada una simple curiosidad científica, limitada a ejemplos muy experimentales. Pero la idea de que un vehículo sea independiente de cualquier infraestructura de carga o repostaje lleva sobrevolando las mentes de los ingenieros durante años. Y ahora es una realidad. Universidades y fabricantes de automóviles participan en una carrera por desarrollar el vehículo solar definitivo.

Entre sus propuestas se encuentran proyectos que van desde colocar células fotovoltaicas en el capó de un coche hasta cubrir con estos paneles todo el remolque de un camión. El objetivo es dotar de plena autonomía a los eléctricos o híbridos, sobre todo en países como España, que tienen muchas horas de sol.

Pero el principal obstáculo siempre ha sido el mismo: los vehículos no suelen disponer de la suficiente superficie y espacio que se requiere para instalar tantos paneles fotovoltaicos como sean necesarios para generar energía y que el sistema sea totalmente autosostenible.

Hoy en día, gracias a que la tecnología ha mejorado (y mucho) la capacidad de las celdas y la combinación de la propulsión eléctrica con la solar, es una realidad mucho más cercana.

Una de las empresas que está totalmente metida en la viabilidad de estos sistemas es Scania. Especializada en vehículos industriales y pesados, ya está probando un camión híbrido con un remolque repleto de paneles solares . Sí, sus 18 metros de largo de remolque van recubiertos de unas finas y flexibles láminas fotovoltaicas.

Según la empresa, esto puede proporcionar 5.000 kilómetros de autonomía eléctrica al año en un país como Suecia. Pero afirman que en países con un mayor número de horas de sol como España, esa cifra podría aumentar hasta el doble: 10.000 kilómetros . Las estadísticas muestran que un camión hace de media unos 100.000 kilómetros al año en nuestro país, por lo que se obtendría un ahorro del 10%. Y eso es mucho dinero.

En concreto, el almacén de electricidad tanto en las células solares como de su sistema híbrido enchufable es de 300 kWh, de los que acarrea 100 kWh en el camión y otros 200 kWh en el remolque. "Nuestros paneles solares son excelentes para aplicaciones que hacen que los vehículos comerciales sean sostenibles", explicaba Erik Olsson , director de desarrollo corporativo de Midsummer, la empresa que produce las láminas fotovoltaicas.

Gracias a la autoproducción de energía solar del sistema podrían reducirse también los costes operativos y las emisiones de carbono , sobre todo en un momento en el que las regulaciones sobre contaminación son cada vez más estrictas y el diesel no para de subir su precio.

Tal y como se explica en este reportaje de Nius Diario , este modelo ha surgido de una investigación de más de dos años en la que han participado (además de Scania), la Universidad de Uppsala y las empresas Eksjö Maskin & Truck, Midsummer, Ernsts Express y Dalakraft. Incluso está respaldada por Vinnova, la agencia gubernamental de innovación sueca, para el desarrollo de camiones de bajo impacto climático.

Su objetivo a largo plazo es que la generación de energía solar se duplique en comparación con la actual. Si se llegara a ese punto, eso serían 20.000 kilómetros de autosuficiencia en países como España. De hecho, otra de las partes del proyecto consiste en barajar la posibilidad de vender el excedente que los camiones no usen. Aunque la posibilidad de la recarga bidireccional no es del todo sencilla y la legislación en este aspecto no es del todo clara.

Coches con placas solares en el capó

Y no son sólo camiones. En Xataka hemos hablado de otros modelos como el Lightyear 0 , un coche eléctrico con un paquete de baterías de 60 kWh y con casi 5 metros cuadrados de placas solares en su capó, lo que le permitirá sumar unos 70 kilómetros al día. Suficiente para usar el vehículo sin necesidad de recargarlo.

Según Lightyear, teniendo en cuenta que el conductor hace de media unos 35 kilómetros al día, el vehículo se podrá utilizar sin recargar durante unos meses en zonas con clima nublado y hasta siete meses en las regiones más soleadas , como el sur de España. En total, el rango máximo anual que se podría conseguir con el Lightyear es de hasta 11.000 kilómetros al año.

Otras empresas también trabajan en kits de paneles solares autoinstalables para instalarlos en los coches. El año pasado se presentó el VIPV (Vehicle Integrated PhotoVoltaic) en Francia. Consiste en alimentar directamente la batería principal con energía solar. En pruebas realizadas en un Renault Zoé, se ha demostrado que puede producir la suficiente electricidad para ampliar la autonomía de la batería en 4 kilómetros al día.

