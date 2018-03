Xiaomi se acomoda: la diferenciación se queda solo en el precio (¿y cada vez menos?)

Casi es un alivio comprobar que el Xiaomi Mi MIX 2S no se apunta a la moda del notch, pero es cierto que frente a la apuesta rompedora del primer Mi MIX —que enseñó al mercado cómo sería un móvil casi sin marcos— sus sucesores han sido mucho más conservadores.

De hecho el Xiaomi Mi MIX 2 nos decepcionó un poco por decisiones como la falta de la doble cámara, algo que sus responsables corrigen en un Mi MIX 2S que sí cuenta con ella además de dar el salto al Snapdragon 845. El terminal promete estar a la altura de los mejores pero nos preguntamos si su tradicional aspecto diferencial, el precio, ya no lo es tanto.

El notch no está, para lo bueno y para lo malo

Tras tantos rumores que apuntaban a un curioso diseño con un notch o muesca en una de las esquinas precisamente la mayor sorpresa que nos ha traído el Mi MIX 2S es el no contar con ese elemento de diseño que ha conquistado a un buen montón de fabricantes Android.

Eso, claro, tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja es la de no condicionar la experiencia de usuario robándole a la pantalla esa parte que puede hacer que la experiencia visual no se vea perjudicada.

Teniendo en cuenta que Android no está preparado para soportar estos diseños —y no lo estará hasta finales de año, con Android P—, todos los terminales que han introducido esa muesca se arriesgan a que los usuarios acaben cansados de no ver esa pequeña porción de pantalla en su día a día con estos dispositivos con ese notch artificial.

Las desventajas también son evidentes, y al menos encontramos dos. La primera, que el Xiaomi Mi MIX 2S es casi idéntico a su predecesor en diseño. Salvo por esa cámara dual en la parte posterior, se trata de un móvil indistinguible del Mi MIX 2. No parece nuevo, y eso puede ser un hándicap para usuarios que quizás buscan esa diferenciación en esos diseños que van perfilando los fabricantes.

La segunda tiene impacto directo en la experiencia de uso: ese diseño vuelve a situar la cámara en el marco inferior, una posición poco natural que sea más incómodo hacernos un selfie o utilizar aplicaciones de videoconferencia. Es una molestia quizás menor, pero que en Xiaomi han preferido no modificar.

A la altura de los mejores, pero quizás eso no sea suficiente

El Mi MIX 2S corrige desde luego esas decepciones que vivimos con el Mi MIX 2, y de hecho llega tan solo seis meses después de la presentación de aquel terminal que casi parecía una bala de fogueo ante unos competidores que iban un poco más allá sobre todo en el ámbito fotográfico.

Quizás de hecho aquel paso intermedio no hubiera sido necesario, pero es evidente que la firma ha corregido rápidamente aquellas críticas con un terminal mucho más redondo y que de hecho debería haber sido el verdadero sucesor del Mi Mix original.

De hecho a esa prometedora cámara dual Xiaomi le suma esa rumoreada apuesta por la inteligencia artificial que teóricamente permitirá obtener mayor calidad de nuestras tomas y, además, ofrecer otra de las tendencias de moda: desbloqueo a través de reconocimiento facial en la cámara frontal.

XIAOMI MI MIX XIAOMI MI MIX 2 XIAOMI MI MIX 2S DIMENSIONES Y PESO 158,8 x 81,9 x 7,9 mm (209 gramos) 151,8 x 75,5 x 7,7 mm (185 gramos) 150,9 x 74,9 x 8,1 mm (191 gramos) PANTALLA IPS LCD 6,4 pulgadas IPS LCD 5,99 pulgadas IPS LCD 5,99 pulgadas PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 845 RAM 4 GB 6 GB 6/8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB 64/128/256 GB 64/128/256 GB CÁMARA PRINCIPAL 16 MPX 12 MPX f/2.0 DUAL 12 MPX f/1.8 + 12 MPX f/2.4 CÁMARA FRONTAL 5 MPX 5 MPX 5 MPX BATERÍA 4.400 mAh 3.400 mAh

Carga rápida 3.400 mAh

Carga rápida

Carga inalámbrica PRECIO DE LANZAMIENTO 3.499 yuan 3.299 yuan 3.299 yuan

Eso, unido al soporte de la carga inalámbrica —probablemente la razón de que el terminal sea algo más grueso— completa un terminal que tampoco integra esa tecnología de sensor de huella bajo la pantalla que parecía que podría ser alternativa en 2018. De momento no lo es, desde luego, y solo un terminal de Vivo ofrece dicha capacidad.

¿Sigue siendo Xiaomi la reina de la relación precio/prestaciones?

Esas especificaciones ponen al Mi MIX 2S a la altura de los grandes, y a falta de analizar todas esas prestaciones y esa cámara la pregunta es si realmente cumplirá con todas las expectativas. Si lo hace, claro, el otro factor de decisión será el de su precio.

Es ahí donde en Xiaomi siempre han podido presumir de contar con una relación precio/prestaciones difícil de igual por parte de sus competidores. En ese apartado hay que destacar que como se puede ver en la tabla los precios de las tres generaciones han sido ciertamente destacables.

De hecho el Xiaomi Mi MIX original salió más caro en su versión básica, ya que costó 3.499 yuanes (448 euros). Tanto el Mi MIX 2 como el Mi MIX 2S salen con sus versiones básicas a 3.299 yuanes (423 euros), algo que parece demostrar que en Xiaomi quieren seguir manteniendo una apuesta más que interesante por ese factor diferencial de sus terminales.

La llegada de Xiaomi a España hizo que por fin pudiéramos conseguir algunos de sus terminales con garantía y soporte oficial, aunque eso hizo que los precios se incrementaran de forma sensible respecto al que tienen en China.

El del Mi MIX 2 es en estos momentos de 499 euros para la versión básica de 6GB+64GB (el modelo de 8GB/256GB salta a los 699 euros), y habrá que ver si Xiaomi mantiene esos precios para el Mi MIX 2S cuando esté disponible en nuestro país. Eso podría tardar algún tiempo, por lo que aquellos que quieran adquirirlo cuanto antes tendrán que acudir a las tiendas online chinas y a las importadoras que funcionan en todo el mundo, incluido España.

Lo cierto es que seis meses después nos encontramos con un producto que es claramente superior a su antecesor y que al menos en China saldrá por el mismo precio. De hecho las franjas de precios son idénticas entre los Mi MIX 2 cuando se lanzaron y los Mi MIX 2S ahora que se acaban de lanzar: 3.299, 3.599 y 3.999 yuanes para las distintas versiones de 64, 128 y 256 GB de capacidad.

Esa es una buena señal para tratar de imponerse a sus principales competidores, que quizás no sean Apple (a pesar de lo mucho que usa esa referencia en sus presentaciones de producto) ni Samsung, sino otras firmas como OnePlus, Huawei e incluso LG. A la espera de lo que hagan dichos rivales está claro que el Xiaomi Mi MIX 2S reclama su sitio entre los grandes.

