Redmi Go: la era con Android Go empieza en el imperio Xiaomi con un pequeño de 5 pulgadas

La nueva marca Redmi cuenta ya con un segundo terminal que se suma al Redmi Note 7, pero que además trae una novedad al catálogo de smartphones global del imperio de Xiaomi. El nuevo Redmi Go no recibe ese apellido por casualidad, ya que es el primer móvil que viene con Android Go.

De este modo, a la línea de los Mi A con Android One ahora se suma al menos este primer terminal que incorpora una de las versiones de sistema operativo de Google sin la capa propia MIUI encima. Una versión que busca ser el software adecuado para los terminales más básicos y que encaja con este móvil de gama de entrada.

Ficha técnica del Xiaomi Redmi Go

Redmi Go Pantalla LCD de 5 pulgadas HDResolución 1.280 x 720 px 16:9 Dimensiones y peso 140,4 x 70,1 x 8,35 milímetros, 137 gramos Procesador Snapdragon 435 a 1,4GHz Gráfica GPU Adreno 308 RAM 1 GB Almacenamiento 8 GB + microSD hasta 128 GB Cámara trasera 8 megapíxeles f/2.0, flash LED Cámara frontal 5 megapíxeles f/2.2 Batería 3.000 mAh Software Android Go (Android 8.1 Oreo) Conectividad WiFi n, Bluetooth 4.1 Otros Dual SIM 4G, microUSB 2.0 Precio Por determinar

5 pulgadas HD sin muesca para ver todo en formato "Go"

En 2017 Google anunciaba la puesta en marcha de Android Go, una versión de su sistema operativo dedicada a rescatar a los smartphones más básicos. De hecho, se diseñó para potenciar a los teléfonos de gama de entrada con una condición que asegurase esto mismo: no podría instalarse en smartphones con más de 1 GB de RAM.

Un sistema que no permite la personalización y que dispone de apps diseñadas a la carta (YouTube Go, etc.), y que ahora podemos experimentar en los teléfonos Redmi. Lo podremos hacer en una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD, aspecto 16:9 contraste de ratio 1000:1 y 380 nits de brillo máximo según el fabricante.

No veremos ni notch, ni agujero ni un frontal que busque batir récords de aprovechamiento por parte de la pantalla. El diseño es más bien clásico, con marcos tradicionales y simetría horizontal y vertical heredada de los Redmi básicos anteriores, y sin un lector de huellas que irrumpa en ninguna de las superficies.

Un hardware básico y resucitado

El motor de este Redmi Go se compone de un procesador Snapdragon 425 acompañado por 1 GB de RAM (el tope para poder integrar Android Go, como decíamos) resucitando así un procesador de 2017, algo que permite el software más básico de Google. El almacenamiento también se ve algo limitado en conjunto con el resto del hardware, pero al menos hay opción de ampliarlo con una tarjeta microSD de hasta 128 GB.

Para alimentar todo esto el Redmi Go cuenta con una batería de 3.000 mAh. No cabía esperar una pila muy grande siendo un terminal pequeño (hay que definirlo así por sus 5 pulgadas de diagonal), aunque tampoco es delgado con un grosor de más de 8 milímetros pero sí ligero, pesando 135 gramos.

Una cámara trasera sobre una espalda muy despejada

Estamos viendo que la triple y la cúadruple cámara llegan a la gama media y que la doble cámara parece ya casi el pasado, pero si hablamos de reducir precio al máximo o de un móvil que dé para el uso más básico la fotografía también ha de ser la mínima. De este modo, el Redmi Go dispone de una sola cámara trasera con un sensor de 8 megapíxeles, acompañada de la frontal de 5 megapíxeles.

Como hemos dicho, es un móvil que no dispone de lector de huellas, ni en el frontal ni en la parte trasera. El diseño es muy sencillo y continuista con anteriores Redmi, con lados curvos y estando disponible en azul y en negro.

Versiones y precios del Redmi Go

Hablamos de una sola configuración, al no haber posibilidad de elegir RAM y tampoco un almacenamiento mayor. Así, aún falta que se confirme el precio, pero se habla de unos 80 euros al cambio, habiendo rumores de que llegue a Europa.

De este modo, el imperio móvil de Xiaomi ya contempla móviles con software puro de la gran G, habiendo empezado con el Xiaomi Mi A1, Xiaomi Mi A2 y Xiaomi Mi A2 Lite que incorporan Android One, dejando a un lado la fuerte personalización de MIUI. Veremos si se confirman los rumores y este móvil se convierte en una opción para quienes buscan un móvil de gama de entrada con un software ligero.

Vía | Xiaomi